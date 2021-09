Договоренность включает в себя обязательство компании поставить странам Евросоюза весь объем вакцины в соответствии с ранее заключенными контрактами, сообщила в микроблоге Twitter в пятницу, 3 сентября, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, Брюссель удовлетворен "взаимоприемлемым решением, которое будет выгодного жителям ЕС и всего мира благодаря вкладу в фонд COVAX".

Today we reached a settlement agreement w/ @AstraZeneca.

This includes a binding commitment to deliver all #COVID19 vaccines under our contract.