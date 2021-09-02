В Нью-Йорке из-за наводнения введено чрезвычайное положение

Ураган "Ида" вызвал самые обильные за всю историю проливные дожди в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации.

В Нью-Йорке и окрестностях ураган "Ида" вызвал самые мощные за всю историю проливные дожди и сильные наводнения. Мэр мегаполиса Билл де Блазио вечером в среду, 1 сентября, объявил в городе чрезвычайное положение. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу.

"Сегодня вечером мы переживаем историческое метеоявление с рекордными дождями по всему городу, жестокими наводнениями и опасными условиями на наших дорогах", - написал де Блазио в своем микроблоге Twitter. Он призвал горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.

В Центральном парке на Манхэттене всего за один час выпало около 80 мм осадков. Тем самым превзойден показатель недельной давности, когда в результате тропической бури "Хенри" за час выпало 49 мм осадков. В целом нынешнее лето в Нью-Йорке выдалось не только очень жарким и солнечным, но и самым дождливым за всю историю. Режим ЧС из-за последствий урагана "Ида" объявлен и в штате Нью-Йорк.

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