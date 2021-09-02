Следователи просят жителей Курска поделиться любой информацией об MH17

По данным Объединенной следственной группы JIT, именно из Курска был отправлен ЗРК "Бук", сбивший малайзийский самолет. Следователи попросили курян предоставить любые относящиеся к делу фото- и видеоматериалы.

Объединенная следственная группа (JIT) по делу о гибели сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга" MH17 разослала жителям Курска письма с просьбой поделиться любой имеющейся у них информацией о том, кто принимал участие в уничтожении лайнера. JIT также попросила очевидцев предоставить любые относящиеся к делу фото или видеоматериалы, которые могут расширить понимание того, как именно произошла трагедия, сообщил болгарский журналист-расследователь Христо Грозев в своем микроблоге Twitter в четверг, 2 сентября.

По данным международной следственной группы, именно из Курска был отправлен ЗРК "Бук", из которого в 2014 году был сбит MH17. Пассажирский "Боинг", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек - граждане десяти стран.

Объединенная следственная группа

Для уголовного расследования была создана Объединенная следственная группа. В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия в нее не вошла, поскольку с самого начала имелись подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии.

В июне 2019 года было объявлено, что JIT установила четырех подозреваемых в причастности к трагедии - это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставной полковник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин, его заместитель, командир разведгруппы и генерал-майор Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", его заместитель полковник Олег Пулатов, а также полевой командир и гражданин Украины Леонид Харченко.

В середине ноября 2019 года JIT обнародовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие сепаратистам переправлялось по каналам ФСБ и ГРУ. Москва всегда отрицала свою причастность к гибели MH17.

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