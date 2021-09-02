Коронавирус в Беларуси: никакого карантина, низкий процент вакцинированных. Работают ли методы Лукашенко?

Беларусь во время пандемии не вводила карантин, здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран, пишет DW. Работают ли белорусские методы борьбы с COVID-19?

Более полутора тысяч новых случаев в сутки — официальная статистика заболеваемости коронавирусом белорусов давно не удивляет. 1 сентября было зафиксировано 1699 новых больных — это недалеко от максимального значения за все время пандемии. При этом, по данным Минздрава, ежедневная смертность от COVID-19 редко превышает 10 человек. Процент вакцинированных в Беларуси один из самых низких в Европе — полный курс прошли 1,36 млн человек (около 14,6% населения). Напомним, в стране нет и не было карантина, а власти считают свой опыт борьбы с коронавирусом успешным. Так ли это на самом деле? Доверяют ли белорусы статистике Минздрава РБ и вакцинам от коронавируса?

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На вакцинацию в Беларусь можно приехать по безвизу

По данным Минздрава, на 1 сентября в стране с начала пандемии зарегистрирован 483 231 человек "с положительным тестом на COVID-19", умер 3791 пациент "с выявленной коронавирусной инфекцией".

Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус. Но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для административно задержанных или закрыли на выезд наземные границы Беларуси. При этом въезд иностранцев в страну практически не ограничен, а с 15 июля гражданам 73 государств разрешили безвизовое посещение Беларуси для вакцинации от COVID-19.

"В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой — коронавирусом — на сегодняшний день справляемся, — отметил Александр Лукашенко 12 августа на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин. — Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев". Сейчас в Беларуси разрабатывают собственную вакцину от коронавируса, которую, по словам Лукашенко, можно будет "приспособить к любому штамму".

Напомним, Беларусь стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим российскую вакцину "Спутник V". А в конце марта на предприятии "Белмедпрепараты" начался ее промышленный выпуск. Сегодня в РБ можно вакцинироваться "Спутником V" как белорусского, так и российского производства, кроме того доступна вакцина китайской компании Sinopharm Vero Cell, одобренная ВОЗ. Пункты вакцинации работают в поликлиниках, торговых центрах и даже в метро.

Врач: все, что пытаются внедрить власти, вызывает скепсис

"Несмотря на невысокий процент вакцинированных от коронавируса, резкой вспышки заболеваемости новым штаммом в Беларуси не было. Это связано с тем, что за время пандемии у более чем 50% населения страны появился естественный иммунитет. Сейчас заболеваемость новым штаммом растянута по времени — планомерный рост есть, но он не носит взрывного характера. В тоже время сказать, что есть какое-то снижение количества заболевших, нельзя, часть больниц все равно работает только с коронавирусом", — говорит бывший анестезиолог-реаниматолог 1-й клинической больницы Минска Игорь Таболич. В первую волну коронавируса он открыто рассказывал журналистам о ситуации с заболеваемостью в Беларуси. Таболич участвовал в протестах против итогов президентских выборов, был задержан, после уехал из Беларуси, работает в Москве.

"Пропаганда играет против государства. Все, что сейчас пытаются внедрить власти, воспринимается скептически. Люди не доверяют белорусскому "Спутник V". Если белорусы и готовы прививаться, то или китайской вакциной, или "Спутник V", выпущенным в России, — отмечает врач. — Я не разделяю скептицизм по поводу вакцины белорусского производства, потому что субстанция все равно российская, не думаю, что изготовление на белорусских предприятиях нанесет ей какой-то ущерб".

Доверяют ли белорусы вакцинам от коронавируса?

"Принципиально не вакцинируюсь российскими препаратами, ни от гриппа, ни от коронавируса. От гриппа — только французская, от короны — был бы Pfizer, но на выбор есть только китайская вакцина. Это компромиссное решение. Если б не работа с таким огромным количеством детей, я бы пока не стала делать прививку", — признается учитель одной из минских гимназий Татьяна.

Еще один собеседник DW Владимир, напротив, отдал предпочтение российской "Спутник V". Мужчина уверен, что переболел коронавирусом еще ноябре-декабре 2019: "Лежал в больнице, можно сказать, тогда повезло. Новости о ситуации с ковидом не вызывают оптимизма. В начале августа я сделал первую прививку, вторую пришлось отложить из-за простуды".

"Это выглядит как эксперимент над людьми. К тому же я уже переболела ковидом. Зачем мне в себя повторно вселять вирусы? ", — говорит Анна. Она против вакцинации от коронавируса. Это связано с ее религиозными убеждениями, а также с тем, что она много читала о вреде прививок. К тому же, признается Анна, она не доверят белорусским властям и их призывам к вакцинации.

Смертность может превышать официальные данные в 16 раз

"Каждый день в магазине, транспорте, просто по пути пешком с работы, от пациентов с иными инфекциями, слышу одни и те же разговоры: "Ай-ай-ай, нас заставляют вакцинироваться, это ведь вред, вакцина не изучена, на нас ставят эксперименты" и т. д. Как думаете, сколько Республика Беларусь уже похоронила от ковида? Нет-нет, это не цифры министерства здравоохранения. Примерно умножьте их на 16, так будет вернее. Сколько людей выжило, но стало инвалидами после перенесенной коронавирусной инфекции?" — пишет врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей и призывает белорусов вакцинироваться как можно скорее.

В свою очередь, доктор медицинских наук Светлана Сорокина отмечает, что уважает мнение коллеги и не является противником вакцинации, но однозначного отношения к вакцинам от коронавируса у нее пока нет. Ее смущает переменчивость мнения производителей о защитном действии вакцины, его длительности, возможности ревакцинации "Спутником" после полного курса этой вакцины.

Разные мнения озвучивались производителем в течение одной недели, отмечает врач, что явно недостаточно для проведения научных исследований. В то же время она подчеркивает, что вакцинация в целом является действенной мерой профилактики инфекций.

Светлана Сорокина считает странным, что белорусские власти, агитируя за вакцинацию, накануне третьей волны не внедряют простейшие меры профилактики коронавируса, например, обязательный масочный режим в транспорте (официально в Беларуси введен масочный режим, но он часто не соблюдается, за нарушение никаких санкций не применяется. — Ред.). "В школах не вводят масочный режим и дистанционное обучение, даже для желающих. Вакцинация школьников также не проводится", — отмечает собеседница. Необходимость введения простейших мер защиты в школах она озвучила в обращениях в Минздрав и администрацию Лукашенко, ведь подобные меры предпринимают даже страны с высоким процентом вакцинированного населения.

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