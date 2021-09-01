Обвинение запросило 12 лет тюрьмы для белорусской оппозиционерки Колесниковой

Гособвинение запросило для одного из лидеров белорусской оппозиции, Марии Колесниковой, 12 лет лишения свободы. Ее обвиняют в призывах через СМИ и Интернет к "действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

Правозащитники поспешили сообщить, что Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к 12 годам лишения свободы, но вскоре опубликовали опровержение, сейчас в суде идут прения сторон.

Как известно, Колесникову похитили 7 сентября 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. На следующий день ее отвезли к границе с Украиной, заявив, что она будет выдворена. Однако оппозиционерка порвала паспорт и избежала депортации.

Вскоре стало известно, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Такие же обвинения были предъявлены и Максиму Знаку.

Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции, которыми являлись Колесникова и Знак.

Знака задержали 9 сентября 2020 года.

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