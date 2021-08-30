ВОЗ опасается сотен тысяч новых смертей от ковида в Европе

Уже к декабрю в Европе и Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции могут умереть 236 тысяч человек, полагает ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения призвала наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции. К началу декабря в этом регионе могут умереть от ковида еще 236 тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге (Hans Kluge) в понедельник, 30 августа, в Копенгагене.

По словам Клуге, до сих пор в 53 странах Европы и Центральной Азии от COVID-19 умерли 1,3 млн человек, в регионе зарегистрировано 64 млн случаев заражения коронавирусом. Представитель ВОЗ выразил обеспокоенность резким ростом количества заражений: в 33 странах региона эти показатели выросли в последнее время на десять и более процентов.

Клуге объяснил происходящее широким распространением более заразного "дельта"-варианта коронавируса, отменой антикоронавирусных ограничений и ростом туризма. Региональный директор призвал наращивать темпы вакцинации, отметив, что в менее благополучных странах региона от коронавируса полностью привиты лишь шесть процентов населения.

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