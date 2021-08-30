МВД РФ признало пожизненно "нежелательным" пребывание в стране комика Идрака Мирзализаде

После административного ареста комика Идрака Мирзализаде за шутку в стендапе МВД РФ назвало его пребывание в стране угрожающим общественному порядку, правам и интересам других людей.

Министерство внутренних дел РФ сообщило о "нежелательности пребывания (проживания)" в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде. Решение в отношении гражданина Беларуси действует пожизненно, говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 30 августа.

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", - пояснило российское ведомство. Поэтому его нахождение в РФ угрожает "общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", отмечается далее.

"МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи", - указало также ведомство.

Административный арест на 10 суток

9 августа Таганский районный суд Москвы приговорил Мирзализаде к административному аресту на 10 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Речь шла о шутке про испачканный русскими матрас в стендапе комика. Прокуратура указала на "признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Мирзализаде не признал вину и заявил о высмеивании ксенофобии.

По данным МВД РФ, за последние годы артист несколько раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство. "Медиазона" со ссылкой на знакомого Мирзализаде пишет, что тот находится в безопасности. Еще один знакомый комика отметил, что он сейчас "не в России и не в Беларуси".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!