СМИ сообщают о гибели не менее 10 мирных жителей при авиаударе США в Кабуле

По данным телеканала ToloNews, в результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек, большинство из них - дети.

В результате авиаудара США в Кабуле 29 августа погибли не менее 10 мирных жителей. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, местный телеканал ToloNews со ссылкой на жителей афганской столицы. По его данным, среди жертв есть дети.

В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщил о 12 жертвах удара американского беспилотника. Среди погибших, по его сведениям, были семь детей в возрасте от 2 до 10 лет. По информации СМИ, среди мирных жителей жертвами стали члены одной семьи, они погибли в результате обрушения жилого дома близ аэропорта в момент американской атаки.

Накануне военная авиация США нанесла удар по цели в столице Афганистана. Целью атаки, по данным Пентагона, был автомобиль со смертником и взрывчаткой, который двигался в сторону аэропорта. Находящийся в машине человек, предположительно, был связан с отделением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, называющим себя "ИГ-Хорасан".

В американской армии заявили, что проверяют данные о возможных жертвах

После авиаудара командование вооруженных сил США сообщило, что проверяет сообщения о возможных жертв среди гражданского населения. Операция успешно отвела "непосредственную угрозу" для аэропорта со стороны террористов, прочие результаты авиаудара проверяются, говорится в заявлении штаба США в регионе.

В разрушенном автомобиле было обнаружено "большое количество взрывчатого вещества", что могло привести к новым жертвам, указывается далее. "Мы очень сожалеем о возможной смерти невиновных", - заявили американские военные.

Теракты в аэропорту Кабула

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" были совершены два теракта. В результате погибли более 200 человек, в том числе - 13 военнослужащих США.

Президент США Джозеф Байден 28 августа заявил, что, по его сведениям, в аэропорту Кабула в ближайшее время может произойти новый теракт. "Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил американский лидер в заявлении, посвященном эвакуационной миссии США из Афганистана. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.

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