Агентство ООН: До полумиллиона афганцев могут бежать за границу

При "наихудшем сценарии" в регионе появятся около 500 тысяч новых беженцев из Афганистана, сообщила заместитель Верховного комиссара ООН в Женеве.

До полумиллиона жителей Афганистана могут бежать из страны за границу. Такую оценку в пятницу, 27 августа, дали в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, UNHCR). "В количественном отношении мы готовимся к появлению около 500 тысяч новых беженцев в регионе. Это - наихудший сценарий", - заявила заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс на брифинге в Женеве.

"Ситуация развивается быстрее, чем кто-либо ожидал"

"Хотя на данный момент мы не наблюдаем большого оттока афганцев, ситуация внутри страны развивается быстрее, чем кто-либо ожидал", - подчеркнула Клементс.

В UNHCR обратились с призывом ко всем соседним с Афганистаном государствам держать границы открытыми для всех жителей этой страны, которые будут искать защиты.

Около 80% беженцев - женщины и дети

В Агентстве ранее отмечали, что более 500 тысяч человек с начала нынешнего года покинули свои дома в результате напряженности в Афганистане. Около 80 процентов из почти четверти миллиона афганцев, вынужденных бежать с конца мая, составляют женщины и дети.

Этот фактор усугубляет и без того бедственное положение, при котором более 5 млн афганцев находятся в положении лиц, перемещенных внутри страны и за ее пределами, констатируют эксперты.

Двойной теракт в Кабуле

Вечером 26 августа два теракта были совершены в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация иностранных граждан и местных жителей после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан".

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Теракты привели к множеству жертв среди местного населения и военнослужащих США. В Пентагоне подтвердили гибель как минимум 13 американских солдат.

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