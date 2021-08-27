Зеленский подписал указ о создании в Украине кибервойск

Президент Украины поручил правительству подготовить законопроект по созданию кибервойск и осуществить расчеты потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, которые для этого необходимы.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по киберобороне страны и поручил кабмину в течение двух месяцев разработать законопроект о создании кибервойск. Соответствующий указ опубликован в четверг, 26 августа, на сайте офиса главы украинского государства.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", говорится в указе.

Согласно документу, Зеленский также обязал правительство осуществить расчеты потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, которые необходимы для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск в системе министерства обороны Украины.

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