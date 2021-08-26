Путин разрешил чиновникам иметь иностранное гражданство, если от него нельзя избавиться

Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам России, имеющим другое гражданство, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную и муниципальную службу. Запрет для чиновников на иностранное гражданство был вписан в Конституцию поправками, иницированными самим Путиным. Но возникла коллизия с Крымом.

Тот, чье иностранное гражданство не может быть "прекращено по независящим от него причинам", может быть назначен на должность, которая не предполагает допуска к государственной тайне, сказано в указе.

"Невозможность прекращения" иностранного гражданства будет устаналивать либо сам президент России, либо комиссия по вопросам гражданства при президенте.

В апреле этого года Госдума приняла пакет законов, которые вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для людей, осуществляющих государственную деятельность.

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