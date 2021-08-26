Россия упрощает процесс получения виз для иностранцев

Закон, упрощающий получение иностранными гражданами туристической визы в Россию сроком до полугода, вступил в силу со среды, теперь для оформления документов на въезд достаточно брони в отеле, сообщает агентство Interfax.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в тексте закона.

Прежде обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранным гражданам на срок до одного месяца или по принципу взаимности — на срок до шести месяцев.

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