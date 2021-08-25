Первая научная публикация по российской вакцине "КовиВак": основные выводы

Исследование российской вакцины "КовиВак", которая оставалась наиболее загадочной и, как ни парадоксально, очень популярной в России, опубликовано в зарубежном издании Emerging Microbes & Infections. Ученые исследовали безопасность и иммуногенность вакцины у мышей, хомяков и приматов.

"КовиВак" уже с весны активно используется среди населения, однако до настоящего момента ни одной научной публикации, даже в российских изданиях, по нему не выходило. При этом российские врачи часто рекомендовали людям с аллергиями и хроническими заболеваниями именно этот препарат, ссылаясь на его вероятно меньшую реактогенность (свойство вызывать побочные эффекты).

"КовиВак" — это инактивированная вакцина, то есть она содержит вирус, который потерял способность заражать клетки. В России вакцину зарегистрировали в феврале 2021 года. Третья фаза испытаний, в ходе которой ученые должны выяснить эффективность этого препарата, началась в июне этого года. Пока данных о ее результатах нет.

Хомякам и приматам не навредило

В исследовании участвовали 25 мышей и 20 морских свинок, которым ввели вакцину, и 25 мышей и 20 морских свинок, которым ввели физраствор. В течение недели за ними наблюдали, и в итоге никаких патологических изменений у тех, кто получил вакцину, не выявили.

Ученые также сделали вывод, что вакцина не токсична, даже если вводить ее многократно. Так, КовиВак" вводили морским свинкам и мышам ежедневно на протяжении 10 суток. В исследовании говорится, что такая дозировка никак не повлияла на здоровье грызунов, и после вскрытия изменений в органах не обнаружили.

"Вакцина вызвала стабильный и устойчивый гуморальный (антительный — Би-би-си) иммунный ответ как в виде специфических IgG к SARS-CoV-2, так и нейтрализующих антител у мышей, сирийских хомяков и обыкновенных игрунок (мартышек)", — выяснили биологи из Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им М.П. Чумакова. Они подчеркнули, что уровень нейтрализующих антител "существенно не снизился в течение одного года". Подробностей об эффективности этой вакцины в исследовании нет.

Такое внимание нейтрализующим антителам специалисты уделяют, так как именно этот вид антител, по данным ученых, способен защищать от повторного заражения. Антител в ответ на вакцины и болезнь может вырабатываться много. Это целый спектр, однако не все антитела необходимы и имеют какое-либо значение. Именно нейтрализующие антитела, по данным ученых, изучающих SARS-CoV-2, обладают протективными свойствами. Однако этот вопрос еще требует дальнейшего изучения.

Вакцину также исследовали на приматах: двум самцам и четырем самкам игрунков ввели вакцину дважды с интервалом в 14 дней. Существенных различий между контрольной и экспериментальной группой не нашли, их биохимические анализы крови были в норме.

Выводы о репродуктивных функциях

Ученые решили проверить "КовиВак" и на беременных крысах. 60 крыс рандомно разделили на три группы и вводили им вакцину на 2-й, 9-й и 16-й дни беременности. При этом одну из групп прививали двойной дозой. Летальных исходов или признаков интоксикации у крыс не наблюдалось. Признаков преждевременных или трудных родов не наблюдалось ни в одной из исследуемых групп.

Половину животных в каждой группе умерщвляли на 20-й день беременности и делали вскрытие. Статистически значимых различий между группами в количестве желтых тел в яичниках, местах имплантации в матке, живых и мертвых плодах не было, сделали вывод ученые. Плоды сформировались нормально, исследованные органы остались в пределах анатомической нормы, а гистологическое строение соответствовало возрасту эмбрионов, развитие костей было нормальным, говорится в исследовании. Патологических изменений органов и тканей не было обнаружено.

За потомством другой половины животных в каждой группе наблюдали после родов в течение 60 дней. "Смертность потомства за весь период наблюдения (от рождения до двухмесячного возраста) во всех группах не превышала 4% и достоверно не различалась между группами", — сделали вывод биологи. Токсичных эффектов обнаружено не было, и вакцинация не вызвала увеличения смертности потомства и не повлияла на его физическое и психологическое развитие.

Проверили ученые и возможное влияние вакцины на репродуктивные функции у крыс. 80 самок и 40 самцов привили однократной или двойной дозой, а затем поместили в клетки для спаривания на 29-42 дни после иммунизации. Различий в концентрации подвижных и неподвижных сперматозоидов у самцов не обнаружили, 90% самок забеременели после спаривания во всех исследуемых группах, говорится в статье. Число живых и мертвых плодов не различалось между экспериментальной и контрольной группами.

Физическое состояние потомства привитых крыс оценивали по множеству параметров (изменение массы тела, прорезывание резцов, открытие глаз, начало полового созревания, способность к координации и другие), и ни один из изучаемых показателей не превышал физиологическую норму и достоверно не отличался между исследуемыми группами, говорится в статье.

Появились ли нейтрализующие антитела?

Ученые центра Чумакова опубликовали также вывод о том, что у части животных после прививки "КовиВаком" появились нейтрализующие коронавирус антитела. Иммуногенность вакцины изучали на 20 мышах, 15 хомяках и шести игрунках.

Перед второй дозой прививки на 14-й день нейтрализующие антитела появились у 40% мышей, 87% хомяков и 83% мартышек. Через две недели после второй дозы вакцины они появились уже у 100% иммунизированных животных.

Ученые решили выяснить, не отличается ли иммуногенность в зависимости от партии вакцины, иными словами, насколько устойчив производственный процесс. Выяснилось, что все четыре партии вакцины давали антительный ответ в 100% случаев на 21-й день после второй прививки. При этом через две-три недели после первой прививки значительные различия уровней нейтрализующих антител все же были. Однако через пять-восемь недель после первой прививки титры стабилизировались.

В центре Чумакова ранее уже разрабатывали и внедряли две инактивированные вакцины против клещевого энцефалита и полиомиелита, так что задел на производство "КовиВака" — платформа для культивирования клеток — уже была разработана. Производственный процесс во многом аналогичен другим инактивированным вакцинам против коронавируса, указывают сами разработчики.

Что это за вакцина?

Технология использования "убитого" вируса хорошо изучена и успешно используется по всему миру уже много десятков лет. Все стадии производства "КовиВака" пока проходят только на территории разработчика — центра Чумакова в поселении Московском в Новой Москве. Производственный партнер центра Чумакова "Нанолек" пока к выпуску "КовиВака" не подключился.

Эксперты в беседе с Би-би-си говорили о том, что инактивированная вакцина действительно может вызывать меньше побочных эффектов, чем мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) или препараты на аденовирусных векторах ("Спутник", "AstraZeneca", "Johnson&Johnson").

После вакцинации инактивированной вакциной антитела, по задумке разработчиков, должны вырабатываться на все части вируса. После вакцинации мРНК- и аденовирусными вакцинами антитела вырабатываются только к S-белку вируса.

Возможно, именно по этим причинам вакцина "КовиВак" стала очень популярной в России и постоянно заканчивается в пунктах вакцинации. Это также связано с производственными ограничениями — из-за технологии производства его на данный момент трудно масштабировать.

Титры защитных антител после инактивированной вакцины могут быть слабее. Например, эффективность другой инактивированной вакцины — китайской Sinovac — оценена ВОЗ в 51% в плане защиты от симптоматического течения инфекции. Эффективность другой китайской вакцины Sinopharm предварительно оценили в 79% против клинически выраженной инфекции и госпитализации.

Судя по публикуемым в группе "народных отчетов" результатам анализов, у многих людей после "КовиВака" отсутствуют антитела к S-белку. У некоторых участников группы антитела к S-белку все же есть, но их титры куда ниже, чем в среднем после вакцинации "Спутником". Вакцинированные "КовиВаком", судя по данным группы, чаще всего находят у себя антитела, определяемые после заболевания. Но нет никаких данных об их защитных свойствах.

Повезло ли мартышкам и грызунам с "КовиВаком" больше, чем людям, покажет дальнейшее изучение вакцины и публикации исследований.

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