По ее словам, согласно Женевской конвенции, которую подписала и Польша, беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали способ нелегального пересечения границы.

Статьи по теме:
Науседа призывает страны Балтии и Польшу добиваться пересмотра миграционной политики ЕС  (14)
Польша построит на границе с Беларусью 2,5-метровый забор  (36)


Около 30 беженцев из стран Ближнего Востока, стремившихся перейти белорусско-польскую границу, организовали вблизи польской деревни Уснаш-Гурны импровизированный лагерь, окруженный белорусскими и польскими военнослужащими. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявил, что принять этих людей будет означать поддаться давлению белорусского правителя Александра Лукашенко. По словам Моравецкого, группа беженцев находится на территории Беларуси и, если кто-либо из них хочет подать заявление на получение убежища, то должен делать это в Минске.

Кроме того, Польша объявила о планах по строительству стены высотой в 2,5 метра на границе с Беларусью. Эта стена должна, помимо прочего, не допустить повторения литовского миграционного кризиса, когда в течение нескольких недель с территории Беларуси в Литву каждый день прибывали десятки беженцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!