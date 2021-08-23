"Талибан" отказался дать США время на продление эвакуационной миссии

Боевики "Талибана" угрожают Вашингтону "последствиями" в случае продления эвакуационной миссии. Президент США предупредил, что террористы могут воспользоваться ситуацией.

Радикальное исламистское движение "Талибан" ожидает, что США к 31 августа выведут войска из Афганистана и завершат свою миссию по эвакуации. В противном случае Вашингтон может столкнуться с последствиями. Это предупреждение представителя катарского офиса "Талибана" Сохаила Шахина процитировал в понедельник, 23 августа, британский телеканал Sky News.

"Это - красная линия. Президент (США Джозеф - Ред.) Байден объявил, что 31 августа они выведут все свои военные силы", - заявил Шахин, назвав присутствие американских военных в стране "оккупацией". "Если США или Великобритания попросят дополнительное время для продолжения эвакуации - ответ будет отрицательным", - отметил Сохаил Шахин, угрожая "последствиями", если вывод растянется.

Байден: Боевики могут попытаться воспользоваться ситуацией

Джозеф Байден, выступая 22 августа в Белом доме, выразил надежду на то, что администрации США "не придется продлевать" эвакуационную миссию. При этом он предупредил, что боевики, в частности, из "Вилаят Хорасан" - отделения джихадистской группировки "Исламское государство" в Афганистане, могут использовать обстановку в собственных интересах.

"Мы знаем, что террористы могут попытаться воспользоваться ситуацией", - отметил Байден. "Это - все еще опасная операция", - добавил глава американского государства.

США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тыс. человек

Боевики движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Военные США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек, сообщил Байден 22 августа. Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек.

Германский бундесвер вывез около 2500 человек. Эвакуационные операции проводят также Италия, Франция, Дания и другие страны.

Путин - против размещения беженцев в Центральной Азии

Россия сотрудников своего посольства в Кабуле официально не эвакуирует. Между тем, по словам посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова, порядка 400 афганцев с российским гражданством обратились к дипмиссии с просьбой оказать помощь в выезде из страны.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь выступил против того, чтобы беженцы из Афганистана даже временно размещались в странах Центральной Азии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!