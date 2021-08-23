«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — заявил Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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По словам Лукашенко, несколько десятков или сотен афганских беженцев, которых пообещал принять Запад, уже несколько суток находятся на границе Беларуси без воды и еды, теперь властям Беларуси необходимо «думать, что с ними делать».

«Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя», — добавил Лукашенко.

В начале августа Лукашенко поручил силовикам «закрыть каждый метр границы» из-за притока мигрантов, которые пытались попасть в Литву. Власти соседних стран, которые якобы возвращали мигрантов в Беларусь «полуживыми», он назвал нацистами. Еврокомиссия заявила, что Беларусь намеренно отправляет мигрантов на границу с Литвой, чтобы оказать давление на членов ЕС.

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