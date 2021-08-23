Пациенты в возрасте от 60 лет, получившие третью дозу вакцины от коронавируса, значительно лучше защищены от заражения и серьезных осложнений при COVID-19, чем те, кто сделал две прививки. Такие выводы были опубликованы на сайте министерства здравоохранения Израиля в воскресенье, 22 августа. Ранее они прозвучали во время заседания группы экспертов по вакцинации.

Конкретно степень защиты от тяжелого протекания болезни увеличивается в 5-6 раз по прошествии десяти дней с момента третьего укола, выяснили израильские специалисты. Во столько же раз, соответственно, снижается риск госпитализации.

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Аналогичные выводы содержит обнародованная несколькими днями ранее публикация израильской медицинской организации Maccabi.

Третью дозу вакцины от коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет в Израиле вводят с 30 июля. 19 августа категорию пациентов, которым доступна эта услуга, расширили, включив в нее пациентов старше 40 лет, а также учителей, медработников и беременных.

Вакцинация от коронавируса в Израиле

На сегодня 1,5 млн человек в Израиле, население которого составляет около 9,3 млн человек, уже получили дополнительную дозу вакцины. Многие в стране надеются, что этот шаг поможет избежать четвертого локдауна.

Уровень вакцинации населения в возрасте от 12 лет является в Израиле одним из самых высоких в мире и достигает 60 процентов. Большая часть прививок в стране была сделана с использованием вакцины BioNTech/Pfizer. Тем не менее, как сообщил 16 августа журнал Science, ежедневный прирост заражений составляет сегодня в Израиле около 650 случаев на миллион жителей, причем более половины людей с положительными тестами — полностью вакцинированные пациенты.

"Это подчеркивает необычайную заразность дельта-варианта коронавируса и вселяет тревогу относительно того, что эффект от вакцинации может со временем ослабнуть", — указывает издание. При этом отмечается, что для вакцинированных пациентов риск госпитализации и осложнений при COVID-19 ниже, чем у невакцинированных.

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