Страны Запада уже эвакуировали из Афганистана десятки тысяч человек

В ходе эвакуации жителей Афганистана, оказавшихся в опасности после прихода к власти в стране террористической организации "Талибан", Германия вывезла из Кабула еще 213 человек. Военный транспортный самолет типа A400M, на борту которого находились эти пассажиры, приземлился в столице Узбекистана в ночь на понедельник, 23 августа, сообщила пресс-служба бундесвера. Об этом пишет Deutsche Welle.

Ранее, поздним вечером 22 августа, тот же самолет доставил в Кабул 13 тонн гуманитарной помощи для людей, ожидающих в аэропорту афганской столицы возможности покинуть страну. Кроме прочего, речь идет об одежде, одеялах, подгузниках, детском питании и других необходимых предметах.

Ташкент как перевалочный пункт на пути в Германию



Ташкент играет важную роль в операции бундесвера по вывозу людей из Афганистана. Именно в этот город доставляют афганцев, которые впоследствии должны будут отправиться в Германию.

По данным министерства обороны ФРГ, с начала операции по эвакуации, силам бундесвера удалось вывезти из Афганистана около 2500 человек, в том числе 1850 афганцев. Кроме того, из страны, оказавшейся во власти талибов, были эвакуированы более 270 граждан ФРГ и сотни граждан других государств.

Сколько именно из вывезенных из страны афганцев сотрудничали с германскими военными в Афганистане, пока не ясно. Не исключено, что некоторые из них уже были эвакуированы силами других стран.

Эвакуация из Афганистана



Военные США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден 22 августа.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского Минобороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. В операции по спасению местного населения в Кабуле сейчас задействованы около 1000 британских военнослужащих. Как сообщает издание The Times, в понедельник, 23 августа, Великобритания активизирует эвакуацию британских и афганских граждан из Афганистана, чтобы в течение недели вывезти из страны еще 6000 человек.

Между тем министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо указал, что его страна к 22 августа осуществила эвакуацию 1600 человек. Всего Италия намерена вывезти из Афганистана 2500 жителей страны.

Франция вывезла за прошедшую неделю около 850 человек, в основном афганцев, выполнив с этой целью шесть рейсов в Кабул. Ожидается, что еще 150 человек будут эвакуированы Францией к утру 23 августа.

В свою очередь, Дания сообщила о том, что вывезла из Афганистана 450 человек, включая 30 переводчиков.

В Испанию за прошедшие сутки прибыли из Кабула 46 граждан страны и 64 американца. Еще два военных самолета Испании, на борту которых находились 110 испанцев и 67 граждан США вылетели 22 августа из Кабула в Дубай.

Австрия сообщает об эвакуации восьми своих граждан. При этом еще несколько десятков австрийцев, а также афганцев с видом на жительство в Австрии до сих пор ожидают эвакуации.

Болгария вывезла 20 своих граждан, Румыния - 45. Венгрия сообщает, что смогла эвакуировать как минимум 26 своих граждан.

Поле захвата талибами власти в Афганистане многие журналисты, правозащитники, а также местные жители, сотрудничавшие с властями стран Запада, опасаются мести со стороны боевиков.

Официальный представитель НАТО сообщил, что за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек. По словам очевидцев, одних застрелили, другие погибли в давке, передает агентство AFP.

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