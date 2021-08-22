Меркель допустила новые санкции против Москвы, если газ будет использоваться как оружие

Российский газ не должен быть использован как оружие против Украины, заявила Ангела Меркель в Киеве. Если же это произойдет, то против РФ следует ввести новые санкции, добавила канцлер ФРГ.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), Берлин будет выступать за дальнейшие санкции в отношении Москвы, если российские власти будут использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве оружия. Об этом глава германского правительства заявила в воскресенье, 22 августа, в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Газ не должен использоваться как геополитическое оружие", - указала она после встречи с главой украинского государства.

Меркель: Договор о транзите газа следует продлить как можно скорее

Меркель подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась транзитером газа после 2024 года. Она указала на желание Германии, чтобы договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в 2024 году, был продлен как можно быстрее.

В то же время, по словам канцлера, Киеву предполагается выделить 1 млрд евро в качестве помощи для развития возобновляемой энергетики.

Глава правительства Германии заявила также о готовности к сотрудничеству с Киевом в рамках НАТО, но не сделала конкретного предложения.

Меркель предложила провести новый саммит в "нормандском формате"

Говоря о попытках урегулировать военный конфликт на востоке Украины, Меркель признала их результаты неудовлетворительными. Хоть мирный план принес спокойствие, но, по ее словам, оно не является ни длительным, ни прочным. В связи с этим канцлер ФРГ высказалась за проведение нового саммита по ситуации в Украине в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. "На мой взгляд, это привело бы нас к прогрессу", - отметила Меркель.

Президент Украины, призвав оказывать дальнейшее давлению на Россию с целью принести мир в регион, поблагодарил Меркель за поддержку.

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