"Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами

Российский минюст внес телеканал "Дождь" и портал "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Решение минюста по "Дождю" стало первым случаем включения в реестр "иностранных СМИ - иноагентов" российского медиа с российским юридическим лицом, у которого нет иностранных юрлиц. Медиаюрист Галина Арапова видит в этом риск для всех медиа с монетизацией YouTube.

В реестр также внесены семь человек, среди которых журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский, указанные на сайте "Важных историй" как члены команды. Шмагун еще в январе этого года сообщала, что уходит из издания.

Другим физлицом-иноагентом стал Степан Петров. Его полный тезка возглавляет общественную организацию "Якутия - наше мнение". Месяц назад он писал обращение в администрацию президента и Совбез России с требованием снять с должности главу Якутии Айсена Николаева. Связаться с ним Би-би-си не удалось.

"Зачистка медийной поляны": реакция "новичков" в реестре иноагентов

Главред "Дождя" Тихон Дзядко сказал Би-би-си, что узнал о включении телеканала в список СМИ-иноагентов от корреспондента Интерфакса.

Ни мне, ни кому бы то ни было никто причины не объяснял. Мы об этом узнали из интернета, поэтому подобное решение вызывает недоумение. Ожидать можно было все что угодно, но мы исходим из того, что для принятия решения должны быть основания. Телеканал "Дождь" - это средство массовой информации с абсолютно прозрачной системой финансирования. Вся наша финансовая отчетность публикуется на нашем сайте, никаких иностранных денег у нас нет", - сказал Дзядко.

Он добавил, что телеканал обжалует решение минюста: "Но нам сперва нужно разобраться, что все это означает и как нам со всем этим жить. Формат работы, конечно, не будет меняться".

Главред "Важных историй" Роман Анин в разговоре с Би-би-си связал произошедшее с потерей властями общественной поддержки: соответственно они могут видеть в независимых СМИ угрозу. Такие медиа, по его словам, рассказывают правду о коррупции, бедности, нищете, поэтому власти "решили расправиться с независимыми СМИ, признавая всех подряд иностранными агентами, нежелательными организациями и так далее".

Сотрудникам "Важных историй" Анин говорил о рисках признания иноагентами, но никто не уволился, а все журналисты стали работать еще с "большим рвением". По его словам, редакция продолжит публиковать "важные истории", пусть и с новым лейблом иноагента.

Он готов пройти все российские судебные инстанции с жалобой на минюст, чтобы обжаловать решение в ЕСПЧ. "Никаких надежд на это обжалование [в России] нет, потому что независимый суд в России был уничтожен гораздо раньше независимых СМИ", - пояснил он.

Изначальную регистрацию своего СМИ в Латвии он объяснил тем, что в России уничтожили всю медийную "поляну" и его команда не хотела быть "информационной обслугой власти".

"С момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут. А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично", - говорится в заявлении редакции "Важных историй".

Реакция власти: "это не препятствует свободе слова"

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что "Дождь" неоднократно попадал в поле зрения комиссии".

"В частности, месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала, - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комиссии. - Не устану повторять: знакомясь с их материалами, российские граждане вправе знать - на чьи деньги и в чьих интересах работают в нашей стране те или иные средства массовой информации. Это не препятствует свободе слова, но поможет людям лучше ориентироваться в информационном пространстве".

Реакция общественников: "чисто политическая" история

У главы Союза журналистов Москвы и главреда "Московского комсомольца" Павла Гусева попадание "Дождя" в реестр вызвало недоумение.

"Прежде всего, это очень неожиданное решение. Мы сейчас ведём интернет-дискуссию в постоянной комиссии Совета по правам человека, где я являюсь председателем, обсуждаем, что и как предпринимать, что делать. Пока единого решения нет, есть удивление, недоумение. Для большинства - это большая неожиданность", - сказал Гусев Интерфаксу.

По мнению Гусева, внесение "Дождя" в реестр может быть связано с предвыборным периодом.

Коллега Гусева по СПЧ, историк и журналист Николай Сванидзе увидел в опале "Дождя" политический подтекст: "Что касается внесения "Дождя" в реестр СМИ-иностранных агентов, то это очень плохо, потому что это популярный канал. Какое отношение он имеет к иноагентам, я не знаю. Но при этом у него хорошая репутация, либеральная репутация, поэтому эта акция воспринимается как чисто политическая", - цитирует Сванидзе Интерфакс.

Среди тех, кто остался недоволен решением минюста, были и журналисты государственных СМИ. Например, журналист ВГТРК Станислав Натанзон написал в своем телеграм-канале: "То, что я знаю о "Дожде" и его сотрудниках - это то, что там работают российские граждане, никакие не агенты. Их точка зрения может кардинально отличаться от точки зрения представителей власти, но это не делает их иностранными агентами. Уважаемый Минюст, опубликуйте, пожалуйста, основания для ваших действий".

Натанзон ранее был ведущим "Дождя". В этом году он модерировал пленарное заседание ПМЭФ с участием президента Владимира Путина.

"Дождь" - первое полностью российское медиа в реестре иностранных СМИ-иноагентов. Это создает риск для YouTube-блогеров, уверена медиаюрист

До сих пор СМИ в основном вносились в реестр иностранных агентов на основании ч.3 статьи 6 российского закона "О СМИ".

В ней говорится, что такой статус может получить "юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве", либо "иностранная структура без образования юридического лица", или же человек, - если они распространяют информацию для неограниченного круга лиц и у них есть иностранное финансирование.

В реестре "иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента" указано, что этот статус получило ООО "Телеканал "Дождь". До этого единственным телеканалом в реестре было "Настоящее время" - но у этого СМИ нет собственного юрлица, это один из проектов иностранного СМИ "Радио Свобода".

По закону о СМИ-иностранных агентах, этот статус обязывает СМИ зарегистрировать юрлицо в России, и одноименное ООО "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода" также внесено минюстом в реестр иноагентов.

Но у "Дождя" нет другого юрлица кроме российского ООО, зарегистрированного в 2008 году. По данным ЕГРЮЛ, с 2013 года 95% в нем принадлежит Наталье Синдеевой, а 5% - Вере Кричевской. Сведений об иностранных учредителях телеканала нет ни в ЕГРЮЛ, ни в реестре иностранных СМИ минюста.

"Дождь" является российским юрлицом и не попадает ни под одну из перечисленных категорий.

"До сих пор в реестр СМИ-иноагентов вносили иностранные организации, подтвердила Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ (внесен в реестр НКО-иностранных агентов) Галина Арапова.

Она обращает внимание, что в статью 6 закона о СМИ в конце 2019 года была добавлена новая часть, которая позволяет признавать иностранным агентом любого человека или российское юрлицо, если они получают иностранное финансирование и распространяют материалы иностранных СМИ-иноагентов, или участвуют в создании такого контента.

Та же норма предусматривает причисление к иноагентам юрлиц, учрежденных иностранным СМИ - как и произошло с ООО "Радио Свобода". В таких случаях российское юрлицо обязано выполнять те же требования к иноагентам, что и НКО.

Русская служба Би-би-си направила запрос в минюст о том, на основании какой нормы закона "Дождь" признан иностранным СМИ, но на момент публикации ответа не получила.

Как отмечает Галина Арапова, реестр называется "реестром иностранных СМИ", и по логике туда все же должны включать именно иностранные СМИ.

"Но, по-видимому, минюст решил включать все СМИ в один список, и туда же вносить граждан, признанных "иностранными СМИ - иноагентами", - рассуждает она.

"Это первый случай включения в реестр чисто российского СМИ с российским юридическим лицом, у которого нет никаких иностранных юрлиц", - подчеркнула она.

По словам Араповой, иностранным финансированием "Дождя" минюст, скорее всего, счел средства, полученные от ретрансляции "Дождя" на другие страны иностранными операторами или монетизацию его трансляции в YouTube.

Эксперт считает это негативным прецедентом. "Дождь" - одно из тех СМИ, которые освещают проблематику иностранных агентов, рассказывают о них и ссылаются на их материалы", - говорит она.

Каждое СМИ, да и любой блогер, который делает то же самое, и у которого есть YouTube-канал и его монетизация, может оказаться в той же ситуации".

Источники доходов "Дождя"

"Дождь" публикует подробную финансовую отчетность, в которой детализует источники доходов.

В 2020 году доходы телеканала составили 341 млн рублей. Из них 130 млн рублей - это подписка на передачи телеканала. Была также и небольшая группа иностранных подписчиков - юридических лиц: они принесли 123 тысячи рублей.

На втором месте по объемам - доходы от дистрибуции в кабельных и спутниковых сетях, в которых остался "Дождь" (77 млн).

На третьем - доходы от рекламы. Реклама, которую YouTube вставляет в ролики, дала 41 млн, спонсорская реклама на ТВ - около 17 млн. Наконец, реклама на сайте "Дождя" принесла 32 млн. Донаты принесли 20 млн рублей.

Предыдущий год "Дождь" закончил с чистой прибылью в 14 млн рублей.

Ранее из крупных российских медиа иноагентом была признана "Медуза". Вскоре после этого рекламодатели стали отказываться от сотрудничества с изданием, в редакции прошло сокращение зарплат на 30-50% и других расходов.

Чем известен "Дождь"

"Дождь" - российский телеканал, основанный медиаменеджером Натальей Синдеевой. Телеканал начал вещание 27 апреля 2010 года. В 2012 и 2013 годах "Дождь" участвовал в конкурсе на получение федерального статуса, но безуспешно. В 2013 году "Дождь" перешел на модель paywall: просмотр прямой трансляции и записей ряда передач стали платными.

В январе 2014 года в результате скандала из-за опроса о блокаде Ленинграда канал отказались транслировать все крупные операторы кабельных сетей. Через два месяца Синдеева сообщила, что канал на грани закрытия. Сразу после этого арендодатель "Дождя" отказался продлевать договор аренды и телеканал лишился студии. Около месяца вещание телеканала велось из частной квартиры.

В январе 2015 года "Дождь" возобновил вещание в полном объеме из новой студии. В декабре 2015 года на телеканале прошла прокурорская проверка по факту обращения граждан, которая выявила "мелкие нарушения законов о труде, об охране труда и о пожарной безопасности". По информации РБК, проверка была связана с тем, что "Дождь" помог с расследованием ФБК (внесен в реестр иноагентов и признан экстремистской организацией).

В январе 2015 год Госдума приняла закон о полном запрете на рекламу на телеканалах, не имеющих ни одной эфирной частоты, в результате чего "Дождь" почти полностью перешел на финансирование зрителями.

В июле 2019 во время массовых протестов против недопущения независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму телеканал запустил открытое прямое вещание на своем сайте и ютуб-канале. В дальнейшем телеканал возвращался к этой практике в случае "общественно важных событий" - в том числе и во время зимних протестов этого года. Прямые трансляции с протестов пользовались большой популярностью и расширили аудиторию канала.

В этом июне Кремль отказался от взаимодействия с телеканалом "Дождь" - канал исключили из кремлевского пула. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было связано с тем, что телеканал поддерживал незаконные акции.

Песков на момент публикации статьи не ответил на письменный вопрос Би-би-си о том, проинформирован ли президент о включении "Дождя" в список иноагентов.

Что известно про "Важные истории"

"Важные истории" основали российские журналисты-расследователи в 2020 году. Главным редактором стал журналист Роман Анин, до этого работавший редактором отдела расследований "Новой газеты".

Наиболее известными публикациями издания стали материалы о предполагаемой дочке Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове, нефтяных разливах в России, доходах замглавы администрации президента Владимира Островенко, о фальсификациях на голосовании по новой Конституции, о квартирах близких родственников Рамзана Кадырова.

9 апреля 2021 года у главного редактора "Важных историй" Романа Анина прошел обыск по делу о неприкосновенности частной жизни. Дело касалось его публикации в "Новой газете" от 2016 года. В тексте утверждалось, что жена Игоря Сечина Ольга якобы отдыхала на шикарной яхте St. Princess Olga. В том же году Сечин подал иск и выиграл суд у "Новой газеты", ей пришлось опубликовать опровержение. Позже появилось уголовное дело.

В 2021 году "Роснефть" подала в суд на "Важные истории", потребовав удалить и опровергнуть сведения о компании. 14 июля Московский арбитражный суд обязал "Важные истории" опубликовать опровержение и удалить информацию.

Как пополнялся реестр иноагентов. И чем грозит включение в него

В настоящее время в реестр включены шесть медиа.

23 июля минюст включил в список СМИ-иностранных агентов латвийскую компанию The Insider SIA, которая является администратором сайта издания The Insider.

Также в реестр СМИ-иноагентов 27 июля попали пятеро журналистов, в том числе бывшие сотрудники "Проекта" (его в середине июля признали нежелательной организацией), - Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Пастернак.

15 июля минюст включил в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе основателя "Проекта" Романа Баданина, бывших журналистов издания Петра Маняхина, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, Ольгу Чуракову, а также Максима Гликина и Юлию Ярош из "Открытых медиа" и Елизавету Маетную из "Радио Свободы", которое ранее было также признано иностранным агентом.

В мае иностранным агентом признали издание VTimes. Оно стало третьим изданием, признанным иноагентом в этом году в России. До VTimes в реестр иноагентов были включены "Медуза" и "Первое антикоррупционное СМИ".

После признания иностранным агентом у "Медузы" возникли финансовые проблемы, а VTimes, лишившись из-за нового статуса рекламодателей и партнеров, было вынуждено прекратить работу.

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

За нарушение требований СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч рублей на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Физлицо, признанное СМИ-иноагентом, должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.

Иностранные агенты должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в том числе в соцсетях. За нарушение им грозит штраф.

В разговоре с Би-би-си журналист "Важных историй" Дмитрий Великовский связал попадание в список с тем, что он и его соратники по "иноагентству" "хорошо работают и не стесняются описывать вещи такими, какие они есть". Он выразил сожаление, что ему и коллегам придется ставить в соцсетях "дурацкую плашку" и сдавать регулярную финансовую отчетность - "на что я купил себе арбуз, на что сводил дочку на урок музыки".

"Мы хорошо понимаем, что такого рода бюрократические процедуры почти всегда содержат какие-либо ошибки или их там можно найти. При необходимости всегда может найтись хочешь - административка, хочешь - уголовка, хочешь - четыре раза по 15 суток, - пояснил журналист. - Власть себя ведет уже настолько откровенно-нахраписто… Мне кажется, если принято решение о таком давлении, то тебя все равно закатают в бетон".

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