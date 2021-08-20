Макрон в разговоре с Путиным призвал освободить Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и призвал его освободить Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте французского президента.

Разговор продолжался более полутора часов. «Президент республики призвал освободить Алексея Навального через год после покушения, жертвой которого он стал, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека», — говорится в пресс-релизе. Макрон также выразил пожелание, чтобы сентябрьские выборы в Госдуму прошли в соответствии с нормами ОБСЕ.

Главы России и Франции также обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном и ситуацию в Украине.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина и Макрона Навальный не упоминается.

20 августа прошлого года Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Позже его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Навальный больше двух недель находился в коме.

В сентябре власти Германии сообщили, что лаборатория бундесвера обнаружила в организме Навального следы отравляющего нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Российские власти отрицают отравление Навального «Новичком». Сам оппозиционер считает, что его пытались отравить по приказу президента России.

В январе Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. В феврале суд заменил его срок по делу «Ив Роше» с условного на реальный и отправил в колонию.

В июне Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Навального, но не стал прямо отвечать, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.

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