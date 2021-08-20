Навальный призвал Запад усилить борьбу с коррупцией в России

В статье, написанной политиком для нескольких западных изданий, указывается также на необходимость ввести санкции против олигархов из окружения Путина.

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал Запад более решительно бороться с коррупцией в России и ввести санкции против олигархов, близких к Путину. "Все, что нужно для начала работы, - это решимость и политическая воля глав стран и правительств Запада", - написал Навальный, который в настоящее время находится в заключении, в статье, опубликованной в пятницу, 20 августа в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и ряде других западных изданий.

Оппозиционер назвал разочаровывающим последний санкционный список с именами полковников и генералов разведслужб, о которых, как он подчеркивает, никто и никогда не слышал, но без имен людей, в интересах которых действуют эти полковники.

Алексей Навальный выступает за введение на Западе специальной категории - "страны, способствующие коррупции". В этом случае, считает он, возникнет возможность принять единые меры против целой группы государств.

Кроме того, западные страны должны договориться о "приверженности к прозрачности" во время заключения контрактов. Все договоры, связывающие как бывших, так и нынешних западных политиков с партнерами из коррумпированных авторитарных государств, по его мнению, должны стать достоянием общественности. Навальный также видит необходимость в создании специального международного органа, отслеживающего факты коррупции. Для принятия всех этих мер, отмечает оппозиционер, не требуются ни деньги, ни солдаты - достаточно лишь политической воли.

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