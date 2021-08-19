Меркель и Байден договорились о сотрудничестве по Афганистану

Канцлер Германии и президент США обсудили будущее взаимодействие бундесвера и американских военных в аэропорту Кабула.

Германия и США намерены тесно сотрудничать по Афганистану. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в среду, 18 августа, обсудили ситуацию в этой стране.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", - сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Лидеры двух стран сошлись во мнении, что из Афганистана следует "вывезти как можно больше людей, нуждающихся в защите". Меркель особо подчеркнула, что Берлин видит необходимость обеспечить безопасность как можно большему числу афганских граждан, сотрудничавших с Германией.

После смены власти в Афганистане и ухудшения обстановки с безопасностью в этой стране Ангела Меркель ведет в Европе активную координационную работу по согласованию действий в области эвакуации из Кабула. Она провела также телефонные беседы с президентами Узбекистана, Пакистана и эмиром Катара. "В ходе этих телефонных разговоров федеральный канцлер подтвердила требования к "Талибану" отказаться от насилия, соблюдать права человека и обеспечить свободный проход всем тем, кто хочет покинуть Афганистан", - указал Зайберт.

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