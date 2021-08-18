Горбачев сделал заявление по случаю 30-летия августовского путча 1991 года

Бывший президент СССР назвал демократический путь единственным правильным для России. Он подчеркнул, что государство и общество должны исключить любую возможность узурпации власти.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал демократическое развитие единственным правильным путем для России. "Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - подчеркнул он в заявлении по случаю 30-й годовщины августовского путча 1991 года.

По мнению бывшего президента, уроки тех дней актуальны и сегодня. "Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства", - пояснил он.

Горбачев резко раскритиковал путчистов, указав, что они способствовали развалу СССР. "Путч провалился, но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", - напомнил Михаил Горбачев.

Августовский путч 1991 года в Москве

18 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 19 августа члены ГКЧП, выступавшие за сохранение СССР, отстранили Горбачева от власти, объявив, что он не может руководить страной по состоянию здоровья.

По словам Горбачева, его изолировали в Крыму. Члены ГКЧП ввели в Москву войска. После столкновений, продолжавшихся несколько дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение, сам комитет был распущен, а Горбачев вернулся в Москву.

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