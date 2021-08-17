Мосгорсуд согласился с постановкой Навального на учет как склонного к побегу

Сотрудник СИЗО на суде утверждал, что оппозиционер дважды публично высказывал намерение совершить побег. Навальный назвал свои слова шуткой.

Московский городской суд признал законным решение суда низшей инстанции о постановке оппозиционера Алексея Навального на профилактический учет как склонного к побегу. "Мосгорсуд 17 августа 2021 года признал законным и обоснованным решение Преображенского районного суда Москвы от 25 июня 2021 года. Решение вступило в законную силу", - сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Преображенский суд Москвы 25 июня отклонил иск Навального к администрации московского СИЗО "Матросская тишина" о снятии его с учета как склонного к побегу. На судебном заседании сотрудник изолятора заявил, что политик якобы дважды публично высказывался о намерении совершить побег. Навальный, как указывается в решении суда, объяснил свои слова шуткой.

Постановка на профилактический учет

Администрация СИЗО "Матросская тишина", где политик содержался до этапирования в исправительную колонию №2 в Покрове, поставила Навального на учет как склонного к побегу в феврале. Оппозиционер жаловался на то, что из-за этого к нему в колонии в течение ночи каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. Навальный потребовал обеспечить ему восьмичасовой сон, как это гарантировано законодательством.

Он подал в суд на администрацию "Матросской тишины" в конце апреля. В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск к ИК-2 в Покрове.

В феврале Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 лет. Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Его задержали уже на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

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