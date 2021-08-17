"Талибан" объявил амнистию для госслужащих в Афганистане

Талибы призвали афганских чиновников вернуться на рабочие места и спокойно трудиться. Захват талибами Кабула вызвал панику среди афганцев.

Исламское радикальное движение "Талибан" объявило всеобщую амнистию для государственных служащих. Исламисты во вторник, 17 августа, призвали всех чиновников вернуться на рабочие места. "Им следует абсолютно спокойно вернуться к обычной жизни", - говорится в заявлении "Талибана".

В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани несколькими часами ранее бежал за границу, объяснив это желанием предотвратить кровопролитие.

Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране. Талибы намерены восстановить в Афганистане законы шариата. Германия, США и другие западные государства прилагают энергичные усилия, направленные на скорейшую эвакуацию из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

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