Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в Афганистане

Россия и Китай могут постараться быстро заполнить политический вакуум в Афганистане, полагают европарламентарии. Они напомнили о моральной ответственности перед афганцами, сотрудничавшими с ЕС и НАТО.

Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в Афганистане после ухода оттуда войск НАТО и коллапса афганских властей под натиском боевиков исламского радикального движения "Талибан". "Евросоюзу необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и всего региона с учетом новых обстоятельств в связи с тем, что Россия и Китай могут быстро попытаться заполнить политический вакуум", - говорится в заявлении лидеров Европарламента, обнародованном на сайте законодательного и представительного органа Евросоюза вечером в понедельник, 16 августа.

По мнению евродепутатов, Пакистан, Иран и Индию следует призвать к конструктивной роли в Афганистане. На фоне "критической и драматической" ситуации они также призвали все стороны позаботиться о безопасной и упорядоченной эвакуации из Афганистана иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну. "Мы несем моральную ответственность перед теми, кто работал на структуры ЕС, партнеров по НАТО и международные и общественные организации", - подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления указали, что гуманитарные усилия имеют высший приоритет. "Евросоюз вместе с другими партнерами должен безотлагательно подключиться к урегулированию гуманитарного кризиса в Афганистане, вызванного конфликтом, перемещением гражданского населения, нехваткой продовольствия, засухами и пандемией COVID-19. Предотвращение нового миграционного кризиса - в наших собственных интересах", - говорится в заявлении лидеров Европарламента.

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