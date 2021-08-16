Участника протестов в Беларуси Степана Латыпова приговорили к 8,5 годам колонии

Суд в Минске приговорил участника акций протеста Степана Латыпова, которого правозашитиники ранее признали политзаключенным, к 8,5 годам колонии усиленного режима и штрафу. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

Степан Латыпов свою вину не признал и отказался от дачи показаний, сославшись на 27 статью Конституции.

Латыпову предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, (ч.1 и ч2. 342 УК), сопротивление сотруднику органов (ч. 2 ст. 363 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).

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Степана Латыпова также обязали выплатить штраф в размере 8700 белорусских рублей (около 3,5 тыс. долларов).

12 августа Степан Латыпов выступил в суде с последним словом: он рассказал о пытках и издевательствах со стороны силовиков, опасении за близких, а также выразил надежду на справедливое судебное разбирательство.

Кто такой Степан Латыпов

Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года во дворе "Площади перемен" (символическое название двора жилого дома по ул. Аранского в Минске). Он вышел во двор защитить мурал с "диджеями перемен" - рисунок с изображением двух молодых людей, включивших во время предвыборной кампании песню Виктора Цоя "Мы ждем перемен" на организованном властями массовом мероприятии.

После задержания Латыпова силовики взломали дверь в его квартире и провели обыск. "Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: "Учим алфавит", - позже рассказал Латыпов о своем задержании.

Во время заседания суда 1 июня Степан Латыпов попытался покончить с собой, нанеся себе телесные повреждения в клетке для обвиняемых. Когда дверь открыли, Латыпов был уже без сознания.

Ранее во время слушания он рассказал о "пресс-хате" - создании невыносимых условиях другими сокамерниками с целью добиться признательных показаний. По словам Латыпова, "пресс-хата" продолжалась у него 51 день.

По профессии Степан Латыпов - арборист, у него было свое малое предприятие, о занимался лечением деревьев, в том числе в резиденции Александра Лукашенко. Он также промышленный альпинист пятого разряда, прошел в свое время сертификацию в Британии.

Белорусские правозащитники признали Степана Латыпова политзаключенным.

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