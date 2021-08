В свою очередь телеканал BFM приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из Twitter, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.

Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.

“I don't want revenge on the Taliban, I want education for sons & daughters of the Taliban.” @Malala