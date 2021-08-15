По данным Reuters, ранее Гани провел переговоры с представителями США и НАТО.
Глава МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно, штурма Кабула не будет.
Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства Афганистана может быть назначен бывший глава МВД страны и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.
Российский МИД отказался от эвакуации сотрудников российского посольства в столице Афганистана Кабуле во время наступления боевиков «Талибана». По словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, талибы гарантировали дипломатам безопасность.
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