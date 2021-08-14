Назван размер пенсии Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера

Около 15 тысяч евро будет получать нынешний канцлер Германии, когда осенью покинет свой пост. Расчет ее пенсии производился согласно соответствующим законам.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) после ухода со своего поста будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Эти данные обнародованы Союзом налогоплательщиков ФРГ в пятницу, 13 августа, в Берлине. Как пояснили в организации, право на такую пенсию политику обеспечил многолетний стаж работы в бундестаге, в кабинете министров и на посту главы правительства.

Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в Германии законодательно. Так пенсия Меркель за ее деятельность в парламенте начисляется в соответствии с Законом о депутатах бундестага, а за работу в правительстве - по Закону о федеральных министрах. Согласно параграфу 20 Закона о депутатах бундестага, например, она имеет право на максимальную пенсию в размере 65 процентов от зарплаты, поскольку стаж ее работы в парламенте составляет без малого 31 год.

Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера.

Меркель остается канцлером ФРГ до выборов в бундестаг

25 сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, после которых правительство возглавит новый канцлер. Ангела Меркель, занимающая этот пост в течение 16 лет, в октябре 2018 году отказалась от поста председателя Христианско-демократического союза и, соответственно, не будет вновь претендовать на должность главы правительства.

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