Физраствор вместо вакцины: медсестру в Германии подозревают в саботаже вакцинации от ковида

Власти на севере Германии попросили более 8 тысяч человек пройти повторную вакцинацию против Covid-19. Они подозревают, что многим привитым медсестра вместо вакцины вводила физиологический раствор.

Полиция расследует действия медсестры в центре вакцинации во Фрисландии, недалеко от побережья Северного моря.

Многие привитые физраствором были старше 70 лет — в условиях пандемии эти люди относятся к группе высокого риска.

По словам инспектора Петера Беера, которого цитирует Süddeutsche Zeitung, 40-летняя женщина в социальных сетях выражала скепсис по поводу коронавируса и критиковала правительственные ограничения, направленные на сдерживание пандемии.

Как сообщает региональная вещательная компания NDR, повторную вакцинацию попросили пройти 8557 человек, и на данный момент около 3600 уже договорились о новой прививке.

В апреле медсестра призналась, что ввела физиологический раствор шести пациентам — по ее словам, она уронила флакон с вакциной на пол и не хотела, чтобы об этом узнали.

Однако в ходе полицейского расследования стало ясно, что физраствор вместо вакцины Pfizer/BioNTech получили куда больше людей.

Полиция не исключает, что медсестра могла руководствоваться и политическими мотивами, хотя ее адвокаты это отвергают и оспаривают масштабы подмены.

Полиция продолжает опрашивать свидетелей, никаких обвинений по делу пока не предъявлено.

В Германии уже не раз проходили акции против вакцинации, среди участников которых были и ультраправые группировки, не признающие официальные данные о ходе эпидемии и распространении вируса.

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