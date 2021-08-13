"Несколько раз перечитывал, тряся головой и протирая глаза". Навальный прокомментировал новые обвинения

Политик Алексей Навальный, который находится в колонии во Владимирской области, в инстаграме прокомментировал обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан, которые ему предъявили 11 августа.

Навальный написал, что к нему в колонию приехал полковник Главного следственного управления, чтобы вручить ему обвинение.

«С позавчерашнего дня я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени», — написал политик. По его словам, доказательством совершенного им в 2011 году преступления является решение о признании ФБК* экстремистской организацией 2021 года.

«Я несколько раз перечитывал, в перерывах тряся головой и протирая глаза», — рассказал Навальный. Так как преступление по статье, по которой его обвиняют, может быть только умышленным, оппозиционер пишет, что после признания ФБК* экстремистским он вернулся на машине времени в прошлое и зарегистрирую организацию, «посягающую на личность и права граждан».

«Ну что же, хорошо хоть следователь путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, паззл моего гениального замысла скоро сложится, и вы все поймете», — заявил политик и добавил, что раз он «возвращался» в 2011 год, то ему нужно было купить биткоинов.

11 августа СК предъявил Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ). В пресс-релизе СК говорилось, что Навальный создал «Фонд борьбы с коррупцией» и с 2011 года руководил им вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и «иными лицами». По версии СК, деятельность фонда «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». На следующий день обвинения по делу предъявили также Жданову и Волкову.

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