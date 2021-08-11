"Сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали". Россиянка Сапега дала интервью белорусскому госканалу

Россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, дала первое интервью — белорусскому госканалу «Беларусь 1». Она заявила, что из разговоров с Протасевичем «был сделан вывод», что к посадке самолета могут быть причастны люди из его окружения.

В начале интервью Сапега рассказала, что происходило в самолете во время экстренной посадки в Минске. Она подтвердила, что Протасевич пытался передать ей технику, так как они считали, что ее не планируют задерживать.

«Во время прохождения таможенного контроля я заметила, что Романа увели, и еще примерно через минут 15-20 объявили, что к таможенному контролю приглашаются именно женщины. После чего я прошла таможенный контроль, двое сотрудников назвали мое имя и фамилию, я прошла с ними дальше», — рассказала Сапега.

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Во время разговора с Сапегой показали фрагмент интервью Протасевича, где он предполагает, что к посадке самолета в Минске могут быть причастны один из сотрудников NEXTA Ян Рудик, а также советник Светланы Тихановской Франак Вячорка и оппозиционер Даниил Богданович.

В ответ на это Сапега заявила, что не хочет делать предположения о причастности кого бы то ни было к этой ситуации, так как всегда была «далека от каких-либо политических разборок».

«Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант действительно не стоит исключать», — сказала Сапега.

Она также утверждает, что «никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их [там] не было». Сапега не считает, что к посадке самолета причастны спецслужбы Беларуси: «Поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И наверное после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое, трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок».

По ее словам, сейчас она ощущает себя «гораздо лучше, чем в первые дни», но «о планах на будущее говорить еще рановато».

«Настроение — нормальное. И готова идти дальше», — заключила россиянка.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после того, как белорусские власти сообщили о бомбе на борту, которое позднее оказалось ложным. После посадки силовики задержали Протасевича и его девушку, Софью Сапегу. Россиянку обвиняют в Беларуси в организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании социальной вражды.

25 июня белорусский СК объявил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений и изобличении соучастников». После этого их перевели из СИЗО под домашний арест.

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