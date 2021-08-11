Губернатор штата Нью-Йорк заявил об отставке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подает в отставку. Обращение 63-летнего демократа показали во вторник, 10 августа, американские телеканалы.

Решение принято после обнародования результатов расследования прокуратуры штата о возможных сексуальных домогательствах политика к ряду женщин.

В своем выступлении Куомо решительно отрицал, что намеренно проявлял неуважения к женщинам. При этом он высказал мнение, что речь идет о "политически мотивированной" атаке на него. По словам политика, противодействие обвинениям привело бы штат к многомесячной турбулентности, причиной чего он не может позволить себе быть.

"Лучший способ, которым я могу помочь сейчас (в разрешении ситуации — Ред.), это отойти в сторону и позволить властям вернуться к управлению" штатом, подчеркнул он.

Куомо трижды избирался губернатором Нью-Йорка

Эндрю Куомо трижды становился губернатором Нью-Йорка. Решение о его отставке вступит в силу через две недели. Его уход происходит в условиях, когда в обществе активно звучат призывы подвергнуть его импичменту. Подобные заявления озвучивались — даже несмотря на то, что его действия в борьбе с пандемией, по данным агентства AP, положительно оценивались соотечественниками.

Пост губернатора штата впервые может занять женщина

Через 14 дней администрацию штата — минимум до следующих выборов в ноябре 2022 года — возглавит замгубернатора, сторонница умеренного демократического курса, Кэти Хокул. Как ожидается, она станет первой в истории Нью-Йорка женщиной на этом посту.

Расследование генпрокурора штата

Неделю назад генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором говорилось, что Куомо домогался минимум 11 женщин, в том числе — своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство, так и региональные законы. Еще до публикации ряд женщин публично обвинил политика в ненадлежащем поведении.

Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден тогда сказал, что Куомо, возможно, предъявят официальные обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер подчеркивал, что Куомо в этом случае придется уйти с должности.

Против Куомо подано заявление о возбуждении уголовного дела

Ранее сенаторы-демократы, включая спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, также призвали Куомо подать в отставку. Давшие показания женщины рассказали об оскорбительных или непристойных комментариях со стороны экс-губернатора, приставаниях и поцелуях без их согласия. Сам Куомо категорически отрицает все обвинения.

Одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны политика, 6 августа первой подала заявление о возбуждении против него уголовного дела. Рассмотрением заявления занимается офис шерифа округа Олбани Крейг Эппл.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!