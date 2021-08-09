Минск дал объяснение стрельбе на границе с Литвой

Выстрелы и запуски сигнальных ракет, произведенные на белорусско-литовской границе в ночь на воскресенье связаны с плановыми учениями, о которых Минск проинформировал заранее. С таким заявлением выступили 8 августа представители Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси после того, как в литовской прессе появились сообщения об инциденте.

Отношения между двумя странами резко ухудшились, когда правитель Беларуси Александр Лукашенко в конце мая заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза.

Поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

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С начала 2021 года число задержанных литовскими пограничниками нелегалов, попытавшихся проникнуть в страну с территории Беларуси, составило почти 4000 человек. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год.

В начале июля на фоне усилившегося потока нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу Вильнюс объявил в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации. При этом глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Лукашенко использует нелегалов для ведения против ее страны гибридной войны.

3 августа МВД Литвы распорядилось отправлять иностранцев, пересекающих границу страны в не предназначенных для этого местах, обратно на погранпункты с Беларусью. Вскоре после этого белорусские СМИ распространили сообщение о том, что белорусские пограничники нашли на литовской границе избитого иракца, который впоследствии скончался от полученных травм.

Министр внутренних дел Литвы Билотайте назвала эту информацию "сказками братьев Гримм". В свою очередь, власти Ирака объявили о прекращении полетов из их страны в Минск и о подготовке к эвакуации на родину находящихся на территории Беларуси граждан республики.

3 августа на сайте ГПК было опубликовано сообщение о начале "комплексного оперативно-тактического учения" с Гродненской пограничной группой, которое продлится до 12 августа. Кроме прочего, в ходе этого учения должны были отрабатываться меры по выявлению, блокированию и ликвидации вооруженных формирований.

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