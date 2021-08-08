Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в США в субботу, 7 августа, преодолел отметку в 100 тысяч случаев. Если людей не прививать, прирост заражений может достичь нескольких сотен тысяч человек в сутки, предостерегла руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски несколькими днями ранее. В начале января власти ежедневно регистрировали около четверти миллиона случаев заражения, в начале лета показатель упал до 11 тысяч.

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Хотя бы одну прививку от ковида сделали более 70 процентов жителей Соединенных Штатов. Эта цель, поставленная президентом страны Джозефом Байденом, была достигнута с месячным опозданием. Полный курс вакцинации в США прошел каждый второй.

Десятки тысяч доз уничтожены из-за нехватки желающих привиться

Однако в штатах Алабама и Миссисипи все требуемые прививки сделали менее 35 процентов жителей. При этом в Алабаме свыше 65 тысяч доз вакцины были утилизированы, поскольку власти не смогли до истечения срока годности препарата отыскать достаточного количества желающих привиться.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 202 млн жителей планеты, свыше 4 млн больных этой инфекцией умерли, около 182 млн выздоровели. На США приходится больше всего подтвержденных заражений (более 35 млн) и летальных исходов (свыше 615 тысяч).

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