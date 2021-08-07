Три сотрудника CNN не привились от ковида и пришли в редакцию. За это их уволили

Телеканал CNN уволил трех сотрудников, которые появились в офисе, не пройдя вакцинацию от Covid-19. Это один из первых подобных случаев в США.

Президент CNN Worldwide Джефф Цукер сообщил о принятом решении в электронном письме, разосланном в четверг всему персоналу и оказавшемся в распоряжении американских СМИ.

"Вакцинация обязательна для всех, кто работает в поле, контактирует с другими сотрудниками или приходит в офис. Заявляю прямо: в данном вопросе мы придерживаемся политики нулевой терпимости", - написал он.

Штат CNN был ранее уведомлен о новом требовании.

Американские законы позволяют работодателям вводить обязательную вакцинацию своих сотрудников. Правительство США еще раз подтвердило это в мае.

Многие крупные компании, включая Facebook и Microsoft, объявили, что сделают это, когда их офисы полностью откроются через несколько месяцев.

Ведущие авиакомпании Delta и United Airlines требуют от нанимаемых новых сотрудников доказательства, что они вакцинированы. Инвестиционный банк Goldman Sachs сделал обязательным предоставление каждым работником данных, вакцинирован он или нет, хотя к не вакцинированным никаких мер не принимается, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Президент Джо Байден недавно объявил, что около двух миллионов федеральных служащих должны либо предъявить прививочные сертификаты, либо носить на рабочих местах маски и регулярно проходить тестирование.

Компании во всем мире постепенно возвращаются к офисной работе в условиях коронавирусных ограничений. Очень немногие страны идут на прямой запрет присутствовать на рабочем месте без вакцины. Формально его нет и в России. Против такого ограничения прав высказывался Владимир Путин. Однако летом власти Москвы на фоне резкого роста числа новых заражений в столице объявили об обязательной вакцинации для работников сферы услуг и чиновников и составили список отраслей, которых касается это требование.

Во Франции и Греции недавно ввели обязательную вакцинацию для работников здравоохранения и домов престарелых - президент Эммануэль Макрон объявил, что тем из них, кто не привьется к середине сентября, перестанут платить зарплату.

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