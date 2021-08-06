CNBC: российские хакеры выложили в даркнет данные миллиона кредитных карт

Хакеры из группы «All World Cards», которую связывают с Россией, выложили в даркнет данные около миллиона кредитных карт, принадлежащих гражданам США и других стран. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков компании по кибербезопасности Q6.

По их данным, российские хакеры предлагают информацию кредитных карт «другим мошенникам».

Корреспондент CNBC Эмон Джаверс написал в твиттере, что «All World Cards» — новая группировка «русскоговорящих» киберпреступников. По его словам, хакеры бесплатно предоставляют украденные данные мошенникам «в качестве рекламного предложения».

«Миллион украденных кредитных карт — это большое количество, даже для даркнета <…> Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия», — считает Джаверс.

Также журналист опубликовал объявление, которое, как утверждается, было распространено российскими хакерами. В нем говорится, что кредитки, опубликованные в даркнете, были выпущены в 2018-2019 годах. Граждане каких стран, помимо США, могли пострадать от действий хакеров, не уточняется.

Вопрос кибератак обсуждался на первом саммите президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который прошел в Женеве 16 июня. В начале июля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина принять меры для пресечения деятельности хакерских групп, связанных с Россией.

Американские власти считают, что российские хакеры, в частности, ответственны за недавние атаки на компанию-оператор Colonial Pipeline, управляющую американским трубопроводом, а также на крупнейшего производителя мяса JBS и IT-фирму по производству программного обеспечения Kaseya.

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