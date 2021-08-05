Временного поверенного в делах Беларуси в ЕС вызвали обсудить проблемы на границе с Литвой

Временного поверенного в делах Беларуси вызвали во внешнеполитическую службу ЕС обсудить проблемы беженцев на границе с Литвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Внешнеполитическая служба ЕС в среду вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе для того, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с мигрантами на границе с Литвой.

«До него была доведена наша глубокая обеспокоенность инструментализацией проблемы беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой. Это должно быть немедленно остановлено. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства, в частности, в борьбе с нелегальной миграцией», — сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали.

Тем временем Еврокомиссия (ЕК) обсуждает проведение в августе экстренной встречи министров внутренних дел Евросоюза по миграционной ситуации на границе Литвы и Беларуси, заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.

«Еврокомиссар [по внутренним делам] Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии [Лучаной Ламорджезе], в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье и на границе Белоруссии и Литвы», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Литва с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.

Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, побило все рекорды: 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.

В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу». Александр Лукашенко предостерег Литву от «выдавливания» нелегальных мигрантов в Беларусь: такие действия грозят конфликтом, складывается опасная обстановка.

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