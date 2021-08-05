Зеленский: Донбасс никогда не будет русской территорией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя российскими гражданами, переезжать в Россию, поскольку эта территория, по его словам, будет деоккупирована, пишет BBC.

"Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорией. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии", — сказал он в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский добавил, что "во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ". На территории Донбасса, сказал он, "без Украины цивилизации не будет".

Ситуация в Донбассе



Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. Спустя семь лет, в апреле 2021 года, власти России и Украины заявили об эскалации конфликта и обвинили друг друга в провокациях.

Российские власти обвиняли Украину в неисполнении Минских соглашений. В Киеве отмечали, что самоправозглашенные республики в Донбассе нарушают режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

Минские соглашения, призванные урегулировать военный конфликт на востоке Украины, были подписаны в 2015 году.

"Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Эта земля будет деоккупирована", — обратился Владимир Зеленский к зрителям телеканала.

Полная версия интервью Владимира Зеленского будет показана в четверг вечером.

В конце июня 2021 года президент России Владимир Путин во время "прямой линии", заявил, что "украинцы и русские — это вообще один народ". А затем продолжил свою мысль в статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

Статья была написана на русском и украинском языках. В ней Путин делает вывод, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией.

Он критикует власти Украины, которые решили "обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого". Путин пишет, что Украину стали втягивать в геополитическую игру, цель которой сделать из соседней страны плацдарм против России.

"Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ", — резюмирует Путин.

Украинский президент тогда отверг тезис Путина о братском народе.

"Они забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, о том, сколько было утрачено жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Я считаю, что это не по-братски так поступать", — сказал он.

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