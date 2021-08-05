"Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" заявили о прекращении работы

Генпрокуратура РФ назвала интернет-издания и правозащитную группу информационными ресурсами организаций Михаила Ходорковского Open Russia Civic Movement, Open Russia, признанных в России нежелательными.

Интернет-издания "Открытые медиа", "МБХ медиа" и правозащитная организация "Правозащита Открытки" в четверг, 5 августа, объявили о прекращении работы. "На этот раз риски слишком велики - не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими", - объяснила это решение бывший главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло в своем Facebook.

"Власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики - тем короче жизнь проекта", - отмечается в заявлении редакции издания "Открытые медиа", опубликованном в Telegram.

Накануне сайты изданий "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащиты Открытки" были заблокированы на территории России. Отвечая на запрос агентства "Интерфакс", в Роскомнадзоре сообщили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры РФ, так как надзорное ведомство считает их информационными ресурсами признанных в РФ нежелательными организаций экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского - Open Russia Civic Movement и Open Russia. При этом никаких уведомлений о решении Генпрокуратуры ни одна из организаций не получала.

Сайт премии "Профессия - журналист" также заблокирован

Одновременно с сайтами изданий Открытые медиа", "МБХ Медиа" и организации "Правозащита Открытки" был заблокирован сайт премии "Профессия - журналист", учрежденной Михаилом Ходорковским в 2016 году для поддержки независимых СМИ. Портал уже призвал своих подписчиков пользоваться средствами для обхода блокировки. Как отмечается на сайте премии, номинация новых работа должна быть завершена до 15 октября 2021 года.

Ходорковский знает кого надо заблокировать

Михаил Ходорковский резко отреагировал на решения Роскомнадзора. "Сегодня Роскомнадзор заблокировал МБХ-медиа, Открытые Медиа, сайт Правозащиты Открытки и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt. Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете", - написал экс-глава ЮКОСа в своем Telegrame в ночь на 5 августа.

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