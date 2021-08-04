Джонсон заявил о поддержке гражданского общества Беларуси

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской во вторник, 3 августа, в Лондоне. В ходе беседы, состоявшейся в официальной резиденции главы британского кабмина на Даунинг-стрит, политик заявил, что Великобритания на ее стороне, и выразил приверженность поддержке прав человека и гражданского общества в Беларуси, а также осудил Александра Лукашенко за нарушения прав человека.

Встреча состоялась в тот момент, когда Беларусь вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ в связи со скандалом вокруг спортсменки Кристины Тимановской , укрывшейся в посольстве Польши в Токио после отказа возвращаться на родину, и убийства в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова , который помогал белорусам, бежавшим в Украину от преследований.

"Очень важно понимать, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь", — заявила Светлана Тихановская, поблагодарив Бориса Джонсона за поддержку.

28 июня с Тихановской провел встречу президент США Джо Байден. Американский лидер также заявил о поддержке Соединенных Штатов народа Беларуси "в его стремлении к демократии и защите прав человека".

В преддверии визита Тихановской на Даунинг-стрит активисты правозащитного движения и живущие в Великобритании белорусы провели демонстрацию в Лондоне с целью привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Беларуси.

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