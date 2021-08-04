Среди инфицированных четыре спортсмена. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении состязаний, достигло 322.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации. Он предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.
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