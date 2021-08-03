Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы признал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.

О решении суда сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин.

Любовь @SobolLubov признана виновной в подстрекательстве к преступлению по ч.1 ст. 236 УК. Наказание: ограничение свободы сроком на полтора года: не покидать жилище с 22 до 06, не посещать массовые мероприятия, не выезжать из Москвы и МО, являться в инспекцию трижды в месяц. — Воронин Владимир (@vb_voronin) August 3, 2021

28 июля в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил наказание в виде двух лет ограничения свободы для юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, еще раньше - организацией, выполняющей функции иностранного агента) Любовь Соболь.

Обвинение предложило запретить ей выходить из дома с 22 часов вечера до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях, выезжать из Москвы, а также обязать отмечаться в полиции четыре раза в месяц, рассказывал адвокат Воронин.

Соболь, как и другие фигуранты "санитарного дела", вину не признала. Решение по ее делу должны были вынести в понедельник, однако в последний момент заседание суда перенесли.

В то же время Преображенский суд Москвы вынес приговор другому обвиняемому в нарушении санитарных норм - жителю Москвы Дани Акелю, который, по версии следствия, пришел на акцию 23 января, будучи зараженным коронавирусом. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее адвокат Соболь Воронин называл Акеля "исполнителем преступления". "Теперь у следствия есть новый "исполнитель". Якобы есть человек, который был болен коронавирусом, знал о том, что он болен, и вышел на улицу 23 января. Разумеется под воздействием "призывов" Любови Соболь и прочих", - говорил он в апреле.

Как предполагала "Медиазона", именно на приговор "исполнителю преступления" суд мог бы сослаться в решении по делу Соболь.

"Санитарное дело"

МВД возбудило дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Позже его передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускалось из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвиняемыми по "санитарному делу" помимо Соболь стали брат находящегося в колонии Навального Олег, бывший координатор московского штаба политика (также признаны экстремистскими организациями) Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник ФБК Николай Ляскин, акционистка и участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасия Васильева, муниципальные депутаты Денис Барановский, Люся Штейн и Константин Янкаускас. С последнего обвинения по "санитарному делу" сняли после того, как он объявил об отказе баллотироваться в Госдуму.

Ярмыш, Степанов, Алехина и Барановский находятся под домашним арестом, в отношении остальных фигурантов действует запрет определенных действий.

Обвиняемые, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний", посчитали следователи.

Соболь перед заседанием суда в понедельник заявила, что гособвинение не смогло предъявить суду ни одного пострадавшего по этому делу.

Дела всех фигурантов выделены в отдельные производства и рассматриваются разными судьями.

"Квартирное дело"

В апреле этого года Соболь назначили год исправительных работ условно по "квартирному делу" с годом испытательного срока.

Как следует из решения суда, Соболь незаконно проникла в жилье, принадлежащее Константину Кудрявцеву - предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального. Сам Кудрявцев не был потерпевшим по делу - этот статус получили члены его семьи.

Вину Соболь не признала.

Как преследуют соратников Навального

В июне этого года суд признал структуры Алексея Навального экстремистскими организациями. Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального еще в апреле - до решения суда. Сторонники оппозиционера считают это решение незаконным.

4 июня президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий избираться россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях.

Те, кто руководил работой организации в течение трех лет до ее признания экстремистской, по новому закону лишаются пассивного избирательного права на пять лет. Для рядовых сотрудников и граждан, которые в течение года до запрета помогали таким организациям, предусмотрено ограничение на участие в выборах на три года.

Закон подразумевает, что сотрудники и сторонники запрещенных судом организаций не смогут претендовать не только на депутатские мандаты в Госдуме, но и на губернаторские должности, а также места в региональных заксобраниях и даже муниципальных советах.

Новая норма помешала выдвинуться на выборы Степанову.

Также отказалась от попытки избраться в Госдуму Соболь - она решила, что, продолжая кампанию, подвергает опасности волонтеров и жертвователей.

Во многих регионах после зимних протестов завели уголовные дела - не только о нарушении коронавирусных ограничений, но и о перекрытии улиц демонстрантами. Фигурантами дел часто становятся экс-координаторы штабов Навального.

Например, в Нижнем Новгороде Романа Трегубова обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Екатерина Остапенко из Владивостока обвиняется в приведении путей сообщения в негодность и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Олега Емельянова из Казани обвиняют в уклонении от армии. Экс-глава штаба в Хабаровске Алексей Ворсин обвиняется по "дадинской" статье за неоднократные нарушения на митингах.

Многие сторонники лидера оппозиции покинули Россию. Так, весной ведущая канала "Навальный Live" в YouTube Елизавета Любавина уехала за границу с молодым человеком - еще до признания ФБК экстремистской организацией. Так же поступила бывший координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко.

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