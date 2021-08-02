Польша выдала Кристине Тимановской гуманитарную визу

Белорусская участница Олимпиады в Токио Кристина Тимановская может получить убежище в Польше после того, как ее попытались силой отправить из Японии на родину.

Власти Польши выдали белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу, сообщил в понедельник, 2 августа, в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он. Ранее в эфире польского телеканала ТВН24 Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит, а пока речь идет только о гуманитарной визе.

На вопрос прибытии Тимановской в Польшу представитель польского МИД ответил: "Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду". При этом он подчеркнул, что правительство страны объявит об этом, как только Тимановская появится в Польше.

Как Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти в Беларусь

1 августа спортивные функционеры Беларуси попытались принудить 24-летнюю участницу сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристину Тимановскую к отъезду на родину. Однако, уже находясь в аэропорту Токио, она заявила, что ее доставили к самолету против ее воли, и отказалась от посадки.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по ситуации с Кристиной Тимановской. Между тем, к делу легкоатлетки, наряду с японской полицией подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Со своей стороны, НОК Беларуси заявил, что решение отправить Тимановскую домой было принято "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Легкоатлетку исключили из команды после того, как она выступила с критикой тренерского состава олимпийской сборной Беларуси в соцсети Instagram.

В свою очередь, белорусский оппозиционер Павел Латушко утверждает, что решение об отправке Тимановской на родину принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Европейские политики об убежище для Тимановской

1 августа министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил Тимановской въездную визу. Дипломат назвал ситуацию вокруг Тимановской "скандальной" и сообщил, что предложение о помощи согласовано с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком.

На следующий день, 2 августа, государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что для Европы стало бы честью предоставить политическое убежище Кристине Тимановской.

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