Это города Басра (1.327.000 жителей), Сулеймания (677.000 жителей) и Эрбиль (846.000 жителей).

Первый рейс из Сулеймании запланирован на сегодня, 02 августа, он ожидается в 14:50.

Полеты в Басру запланированы по четвергам с 5 августа по 29 октября 2021 года, в Сулейманию — по понедельникам с 2 августа по 25 августа, в Эрбиль — по субботам с 7 августа по 30 октября.

Все билеты на самолеты из Басры в Минск распроданы до 26 августа, а из Эрбиля – до конца октября.

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Delfi напоминает, что за минувшие сутки задержаны 287 нелегальных мигрантов, которые пришли в Литву из Беларуси.

В понедельник с полуночи до утра пришли еще 109 человек.

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