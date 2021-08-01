Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России

О причинах ухода с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы, а также о Навальном, усталости от Путина и влиянии коронавируса на политику Илья Яшин рассказал в интервью DW.

Оппозиционер Илья Яшин в июле объявил о том, что покинет пост главы Красносельского района Москвы, а его место займет одна из муниципальных депутатов Елена Котеночкина. Яшин объяснил свое решение тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. В интервью Константину Эггерту политик рассказал, как на него давили силовики, почему за Навальным будущее и будет ли раскол элит в Кремле.

Константин Эггерт: Илья, вопрос по поводу вашего ухода с поста руководителя муниципального образования Красносельский. Я понимаю, что вас фактически не допустили до участия в выборах. С другой стороны, вы пишите, что ваш муниципалитет, ваших коллег, замучили каким-то проектом государственного органа. Как это связано?

Илья Яшин: Действительно, с одной стороны, в мае был принят закон, который фактически запретил мне заниматься моей профессией (закон о запрете на участие в выборах всех уровней для людей, причастных к деятельности организаций, признанных властями экстремистскими и террористическими. - Ред.). Я лишен возможности участвовать в выборах на ближайшие три года просто из-за того, что я сотрудничал, дружил, появлялся на митингах и пытался организовывать избирательные кампании с Навальным.

По новому законодательству это является пособничеством экстремизму, и суд официально запретил мне участвовать в любых выборах. Параллельно начались проверки прокуратуры, которые носят перманентный характер, хотя муниципалитет подвергают бесконечным проверкам уже год. Это действительно парализует нашу работу: из бухгалтерии вытрясают практически всю документацию, блокируют проекты. У людей вопросы возникают, потому что: "Ребята, мы вас избирали для того, чтобы вы реализовывали свою программу и помогали людям, а вместо этого вы бесконечно общаетесь с силовиками".

- А зачем, по-вашему, это нужно, если вас уже обозначили как экстремиста?

- Видимо, для них неприемлемо, что человек, которого они считают экстремистом, находится в системе государственного муниципального управления и занимает какой-то руководящий пост. Ну ладно, муниципалитет, но я же по должности еще и призывную комиссию возглавляю. Это что получается? Призывники, которые идут служить родине в рядах вооруженных сил, проходят через какого-то экстремиста. А как он их готовит? А люди там доступ к оружию получат. В такой ситуации я понимаю, что давление на меня бьет по муниципалитету, моей команде и товарищам. И я постараюсь вывести муниципалитет из-под удара.

- С чем связано такое мощное закручивание гаек и выдавливание всех из политики: кого в эмиграцию, кого за решетку? Многие говорят, что из-за выборов. Но что такого особенного, по-вашему, в этих выборах в Государственную думу?

- Выборы - это, скорее, повод. А реальная причина в том, что, как ни странно, усиление давления связано с ослаблением власти. Это так работает в любой автократии: чем слабее диктатор и ниже уровень его поддержки и легитимности, тем выше репрессии и давление на тех, кто не согласен. И в целом на общество.

- Где вы видите признаки того, что у Путина так сильно падает популярность? Опросы общественного мнения показывают, что они находятся на довольно безопасном уровне.

- В любом авторитарном режиме социологические опросы надо воспринимать с известной долей скепсиса. Кто-то боится отвечать прямо, а кто-то говорит не так, как думает, из-за атмосферы страха. По ощущениям популярность Путина значительно снижается. Я даже очень хорошо понимаю, когда началось это снижение: в 2018 году, когда была проведена пенсионная реформа. Для огромного количества граждан России и, в первую очередь, для основного путинского электората это стало огромным ударом.

Как вы знаете, на протяжении многих лет Путин повторял как мантру одно и то же: пока я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет. И люди действительно верили, что он стоит на страже их интересов и не даст их в обиду. Вышло очень символично, что Путин добровольно отказался от своего же обещания, и у людей словно переклинило в голове. С этого момента в воздухе ощущается: он обманывает. А на самом деле от Путина веет усталостью. У людей есть разные точки зрения и разные претензии к нему. Совершенно очевидно, что в обществе реально созрел запрос на перемены. Какой будет Россия после Путина - вопрос открытый. Потому что очень много зависит от того, как эта трансформация будет происходить: мирно или конфликтно. К сожалению, на сегодняшний день это абсолютно невозможно предсказать. Но тренд такой: есть запрос на перемены и он куда-то должен вырулить.

- Дмитрий Гудков, которого вы прекрасно знаете, считает, что зреет раскол в элитах. Пока зачистки идут среди либералов, оппозиционеров, критиков власти и журналистов. По мнению Гудкова, скоро эта машина начнет перемалывать сам правящий класс и тогда возникнет раскол элит. Что об этом думаете вы?

- Я действительно знаю Диму уже много лет. Он с 2012 года ждет этого раскола элит и бунта в Кремле. Но система и силовики, которые реально контролируют власть, уже начали перемалывать достаточно высокопоставленных чиновников и людей, обладающих доступом к большим финансовым ресурсам. Уже за решеткой бывший министр России по координации деятельности "Открытого правительства" Михаил Абызов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, но бунт не поднимается.

Наоборот, чем больше у силовиков разыгрывается аппетит, тем больше им уступают, никакого сопротивления нет. Я все-таки в большей степени рассчитываю на, извините за пафос, волю народа. Потому что давление людей снизу все-таки как-то заставляет власть держаться в тонусе.

- Григорий Явлинский, который тоже был гостем этой программы, повторяет все время: с улицы власть в России взять нельзя. И, более того, даже если это получится, будет только хуже. Что вы на это ответите?

- Возможно, Явлинский и прав. Но я, честно говоря, других способов пока не вижу, как можно взять власть. Действия Явлинского - это точно не дорога во власть. Когда ты призываешь людей не голосовать за свою собственную партию на выборах - это дорога в противоположную сторону от власти. Поэтому предлагаю не рассматривать Явлинского как большого специалиста по вопросу, как взять власть. Он про это ничего, к сожалению, не знает.

А я не знаю, возможно ли в России взять власть через улицу. Но я понимаю, что другого способа для выражения недовольства, для выражения требований власти нет. А как еще это делать? Парламент у нас уже, я не знаю, двадцать лет - не место для дискуссий. Сколько там уже нет оппозиции? Суды - не место для правосудия. Газеты, журналы и телевидение закрываются или находятся под цензурой. Независимых журналистов объявляют "иностранными агентами". А как еще выражать свои требования власти, кроме как через улицу?

- Сейчас очень часто говорят о том, что эпоха Навального кончилась. Вы согласны с этим?

- Нет, конечно. Я думаю, что эпоха Навального только начинается. Решение, которое он принял, вернувшись, показало такой пример мужества и, без преувеличения, героизма, который еще даст о себе знать. Навальный ведь рано или поздно выйдет на свободу очевидным кандидатом в президенты. Феномен Навального в том, что время теперь на него работает. Он сидит, а время на него работает и одновременно работает против Путина.

Историческая правда и будущее очевидно за Навального. Есть Путин и есть человек, очевидно находящийся по другую сторону, абсолютно сопоставимого политического веса, превосходящий харизмой. И эти два персонажа олицетворяют противоположные вещи. Путин олицетворяет прошлое. Навальный олицетворяет будущее. И то, что он вернулся в Россию, сохранило его в политике. Вот если бы он остался, то, наверное, превратился бы в эмигранта. И его политическая карьера, наверное, на этом бы закончилась. Но Навальный вернулся в Россию, поставил на кон свою жизнь, свое здоровье, свою свободу и тем самым сохранил себя в будущем.

- Как, по-вашему, пандемия повлияла на состояние общества и на состояние экономики? Она будет иметь какой-то политический эффект?

- Несомненно, она будет иметь политический эффект. Пандемия произвела абсолютно деморализующее впечатление на людей. Она сильно ударила по карманам, а самое главное, она увеличила пропасть между властью и обществом. Люди очень четко увидели, что эта власть вообще в критической ситуации не готова делать ничего для того, чтобы людям помогать. Возникает критическая ситуация, а вы предоставлены сами себе.

Им плевать, как вы будете кормить свои семьи, на что вы будете покупать школьную форму своим детям, что у вас там в холодильнике будет. Им абсолютно плевать. Власть будет спасать олигархов, которые находятся вокруг Кремля, друзей Путина. Власть будет спасать крупные корпорации, а люди должны разбираться сами. И поэтому, когда власть теперь приходит на выборы и говорит: "Проголосуйте за нас, ведь мы же последнюю рубаху готовы отдать ради вас", люди не верят в это.

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