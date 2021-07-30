О том, что Гёте-Институт должен прекратить свою работу в нашей стране, стало известно в конце июня. Также работу прекращает и Германская служба академических обменов.
Гёте-Институт работал в Минске с 1993 года, Служба академических обменов Германии — с 2003 года.
Цель института — популяризация немецкого языка за границей и содействие международному культурному сотрудничеству.
Генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт, как писало издание Deutsche Welle, назвал требование о прекращении деятельности немецкой организации в Беларуси «беспрецедентным случаем для Гёте-Института, 157 представительств которого по всему миру могут беспрепятственно осуществлять свою работу».
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