"Спутник" не долетел. Контракты на поставку российской вакцины срываются по всему миру

Российские власти добились регистрации препарата "Спутник V" почти в 70 государствах и заключили десятки соглашений о поставках по всему миру. Через год после того как вакцина с триумфом была представлена президентом Владимиром Путиным, становится очевидно, что выполнить соглашения о поставках России тяжело.

В понедельник в двух районах столицы Боливии, Ла-Паса, собрались группы недовольных жителей. Они заблокировали въезд в кварталы районов Мирафлорес и Ирпави, требуя, чтобы власти обеспечили им вакцинацию вторым компонентом "Спутника V".

Прививать их должны были на медицинском факультете университета UMSA, который попал в зону этой народной блокады. Но прививать недовольных боливийцев нечем. Правительство Боливии сообщило, что вакцины из России не хватает.

По соглашению, заключенному в конце 2020 года, Боливия должна была получить из России 5,2 миллиона доз "Спутника" к концу мая. К концу июля доставили меньше четверти этого объема. К 30 июня получено было только 745 тысяч доз. В двадцатых числах июля доставили еще 525 тысяч, затем было сообщено, что прибытие новой партии в 200 тысяч доз задерживается.

Как и с другими странами, в присылаемых партиях были в основном первые дозы вакцины, что ставит боливийские власти в сложную ситуацию - завершать иммунизацию для тех, кому достался "Спутник", нечем. Власти и так уже дважды увеличивали предельно допустимый срок для введения второго компонента.

Это очередная иллюстрация того, как соглашения о поставках "Спутника", о которых сообщал спонсор вакцины - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - срываются в разных странах и на разных континентах. Боливия - лишь одна страна, откуда сообщают о явном отставании в исполнении контрактов. Как и несколько других стран, на фоне явного недостатка вторых доз "Спутника" она задумывается над тем, чтобы сочетать российский препарат с другими вакцинами.

Первой накопившееся отчаяние из-за отсутствия вакцины выразила Гватемала. В конце июня Амелия Флорес, министр здравоохранения этой латиноамериканской страны, попросила Москву вернуть аванс в 79 млн долларов, выплаченный в апреле за поставку 16 миллионов доз "Спутника". По данным правительства страны, к концу июня поставлено было всего 150 тысяч доз.

Демарш гватемальской чиновницы помог не сильно. После заявления министра Россия направила в Гватемалу 200 тысяч доз вакцины, вскоре пришла еще одна такая же партия. Посол России в Гватемале заявил, что сделает все возможное для того, чтобы найти решение проблемы.

Решение пока нашлось только финансовое. 27 июля президент Гватемалы Алехандро Джиамматеи заявил, что его страна отказывается от соглашения по поставке половины доз "Спутника" - 8 миллионов из 16 миллионов. Аванс останется у России, но больше денег Гватемала перечислять не будет.

Первоначальное соглашение позволило бы властям вакцинировать "Спутником" почти половину населения 18-миллионной страны. Теперь же, как заявил Джиамматеи, деньги будут направлены на то, чтобы закупить вакцины других производителей.

"Вакцинные коктейли - дело будущего"

Почти семь десятков соглашений о регистрации "Спутника" в странах от Анголы до Эквадора и многомиллионные (в дозах и суммах) контракты на его поставки вызывали разговоры о "вакцинной дипломатии" России - впервые за многие годы торговое сотрудничество продвигалось таким широким фронтом и не за счет продажи оружия.

Первые проблемы с производством необходимых объемов "Спутника" обозначились еще зимой, однако даже в марте 2021 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что у России есть возможность обеспечить вакциной в этом году 700 миллионов человек за пределами России. Но к середине июля многие страны, сделавшие ставку на российский препарат, получили считанные проценты от контрактных объемов.

Би-би-си попросила РФПИ прокомментировать данные об исполнении контрактов по поставкам "Спутника" в нескольких странах мира. Просьба об интервью с представителями Фонда на момент публикации остается без ответа, основным выразителем позиции РФПИ остается твиттер "Спутника".

Эта лента продолжает наполняться позитивными сообщениями об очередных подписанных соглашениях и регистрации российской вакцины во все новых государствах мира (69-й из одобривших "Спутник" стран стала Чили).

РФПИ не теряет оптимизма в том, что касается поставок российского препарата. 28 июля фонд заявил, что задержки с поставками вакцин наблюдаются у всех изготовителей, а у "Спутника"- огромная популярность в мире. О том, что отставания от поставок начались много месяцев назад, не говорится. Заявление президента Гватемалы РФПИ комментирует по-своему: "Существующий контракт не был отменен, а просто перестроен на новый график поставок". Фонд обещает нарастить поставки вакцин в Гватемалу в августе.

Среди последних записей - упоминания о начавшихся испытаниях комбинации "Спутника" с другими вакцинами. РФПИ приветствует эти исследования. "Мы всегда говорили, что вакцинные "коктейли" - дело будущего. Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш препарат в комбинациях против мутаций ковида", - гласит один из постов.

Твит-лента "Спутника" не упоминает о том, что исследования эти зачастую вынужденные и могут быть обусловлены именно задержками в поставках российского препарата. К комбинированию вакцин, судя по всему, постарается прибегнуть Аргентина. Эта страна - крупнейший партнер России в том, что касается использования "Спутника". Но, судя по всему, и она отчаялась получить от РФПИ второй компонент прививки в количестве, достаточном для завершения иммунизации миллионов своих граждан.

Министр здравоохранения Аргентины Карла Визотти 23 июня в ответ на вопрос о том, связаны ли испытания с недостатком "Спутника", поясняла, что они связаны не только со сложностями доступа к вакцине, но и для того, чтобы упростить процесс вакцинации.

В ожидании второй дозы

Аргентина - и самый первый, и самый масштабный заказчик российской вакцины за рубежом, Россия отправила туда около 11 миллионов доз "Спутника". Вакцинировать аргентинцев "Спутником" начали в середине января - и очень долго темпы этой иммунизации опережали применение вакцины в самой России. Именно статистика аргентинской вакцинации дала первые независимые от российских исследований данные об эффективности и побочных эффектах "Спутника".

Но отставание от графика поставок (аргентинские власти сообщали о том, что 10 миллионов доз будут поставлены еще до конца февраля) стало очевидным довольно быстро. В итоге к середине июля оба компонента вакцины получили всего 2,5 миллиона человек, а первый - 6,8 миллиона. При этом более чем у миллиона аргентинцев истек срок в три месяца, первоначально определявшийся как предельный разрыв между введением двух компонентов.

Озабоченность срывом поставок национальные СМИ и (кулуарно) чиновники высказывали уже давно, но вся обида аргентинских властей стала понятна на прошлой неделе, когда газета La Nacion рассказала о письме, якобы отправленном в РФПИ советницей президента Аргентины Сесилией Николини 7 июля. На тот момент, согласно публикации, Россия все еще должна была поставить в Аргентину 5,5 миллиона первых и 13,1 миллиона вторых доз.

"К этому моменту есть риск, что весь контракт будет публично отменен. Мы понимаем дефицит и трудности производства, которые могли быть несколько месяцев назад. Но сейчас, через семь месяцев, мы до сих пор отстаем, а между тем вакцины от других производителей поступают на регулярной основе, по приемлемым графикам", - цитирует La Nacion письмо Николини.

Из публикации следует, что в том же письме от 7 июля Николини призвала РФПИ отправить как минимум миллион вторых доз через день-два, чтобы власти могли привить пожилых граждан в выходные 10 и 11 июля. К выходным вакцина не пришла. Самолет "Аргентинских авиалиний" привез второй компонент "Спутника" только 13 июля - и не миллион, а 550 тысяч доз. Отдельно был доставлен и объем активного ингредиента для изготовления вторых доз на развернутом не так давно производстве компании Laboratorios Richmond в самой Аргентине.

После того, как о письме стало известно, Николини заявила, что контакты с российской стороной продолжаются, а ее жесткие слова - часть нормального обмена мнениями. РФПИ откликнулся на скандал в максимально обтекаемых формулировках, заявив, что будет работать над бесперебойными поставками. При этом фонд дал понять, что главное - поставить "Спутник" в российские поликлиники. "Вакцинация российских граждан от новой коронавирусной инфекции была и остается абсолютным приоритетом РФПИ", - гласит заявление фонда. Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вынужденные комбинации

Почти одновременно с письмом советника Николини в Буэнос-Айресе и четырех других провинциях Аргентины были начаты ограниченные испытания того, как сочетается первый укол "Спутником" с введением другой вакцины.

В Буэнос-Айресе эксперимент почти завершен. Для оценки эффектов были отобраны 180 человек, получивших первую дозу российской вакцины. Трети из них сделан второй укол "Спутником", еще треть получила дозу "Астра-Зенеки", а остальные - укол "Синофармом". Недавно объявили, что к списку возможных комбинаций будет добавлена "Модерна", к поставкам которой аргентинские власти были вынуждены прибегнуть в последние недели.

Как заявил министр здравоохранения региона Буэнос-Айрес Фернан Кирос, выводы о возможных побочных эффектах в этих комбинациях должны быть сделаны в первые два-три дня после прививок, а к концу июля планируется подвести результат иммунного ответа, который дает применение "коктейлей". Однако когда можно будет ожидать реального использования этих комбинаций, непонятно: результаты всех локальных испытаний должны быть одобрены национальным регулятором в сфере здравоохранения.

Аргентинские комментаторы отмечают, что неисполнение контракта - удар по позициям президента страны Альберто Фернандеса. В конце прошлого года, заключая соглашения о поставках вакцин с Россией и с Китаем, он намеревался подчеркнуть независимость курса Аргентины от США.

Иметь большую партию вакцины к выходным 10-11 июля были важно для властей в пропагандистском смысле - на выходные выпал День независимости, и в регулярном выступлении по поводу праздника президенту было бы очень выгодно объявить о нормализации поставок из России. Критики президента заявляют теперь, что из-за геополитических схем Фернандеса и его вице-президента, бывшей руководительницы страны Кристины Киршнер, на карту поставлено здоровье миллионов граждан.

В итоге из-за срыва поставок "Спутника" Фернандесу пришлось подписать указы, авторизующие закупки у США. Теперь аргентинцы радуются присылаемой из Майами "Астра-Зенеке", правительство на днях рапортовало и о соглашении по поставкам 20 миллионов доз "Пфайзера" с американских заводов. "Вакцинная дипломатия" самого Фернандеса, весьма вероятно, ударит по его позициям на ноябрьских парламентских выборах, так как многие аргентинцы теперь разочарованы в том, как правительство построило свою стратегию по борьбе с ковидом.

Мексика, Иран, далее везде?

Похожие проблемы - с контрактами других стран региона. Судя по сообщениям, о комбинации "Спутника" с другими вакцинами подумывает Парагвай. Он договорился с Москвой о покупке миллиона доз вакцины, но пока что получил только 380 тысяч - и их использовали уже давно. В первую неделю августа, по подсчетам издания Infobae, вторую дозу должны получить 40 тысяч парагвайцев, но вакцины для них нет.

"Парагвай наращивает уровень вакцинации, мы даже опережаем Аргентину и Бразилию и должны продолжать на том же уровне. "Спутник" более сложен (видимо, имеются в виду разные компоненты для двух стадий вакцины - Би-би-си), поэтому сейчас мы изучаем возможность комбинирования его с "Пфайзером" или вакцинации заново для тех, кто получил первый компонент "Спутника", - заявил директор Расширенной программы иммунизации Парагвая Хектор Кастро.

Одним из крупнейших заказчиков "Спутника" является Мексика. Но невзирая на контракт в 24 миллиона доз, о котором в конце января договорился мексиканский президент Мануэль Лопес Обрадор, пока что (данные на конец июня) до Мексики долетели 4,1 миллиона вакцин. Издание La Silla Rota со ссылкой на правительственные данные утверждает, что по состоянию на конец июня Россия не поставила 88,5% "Спутника", которые должны были быть доставлены до конца мая.

Пока мексиканские власти обдумывают, не перейти ли на вакцинацию "Спутником-лайт" (то есть используя только один компонент вакцины), недостачу российской вакцины компенсируют поставками других препаратов. По данным, которые приводила газета Milenio на конец июня, в страну уже поступил 21 миллион доз вакцины "Пфайзер", 16 миллионов доз "АстраЗенеки" и девять миллионов китайского "Синовака".

На прошлой неделе власти Гондураса дали понять, что ищут запасные варианты, если из России не привезут 40 тысяч доз второго компонента. Министр труда и социального обеспечения Карлос Мадеро заявил: "Нам важно иметь определенность. Поставщик не отправляет нам вакцину вовремя и держит нас в подвешенном состоянии". Издание отмечает, что модифицировать прививочный график пришлось и из-за задержек с поставками "Астра-Зенеки".

С отставанием шли поставки "Спутника" в Иран. В феврале посол Исламской республики в России Казем Джалали заявил журналистам, что, по соглашению с Россией, Тегеран в рамках "первой фазы" получит пять миллионов доз. Затем местные СМИ уточнили, что в соглашении говорилось о двух миллионах доз, половина из которых должна была быть доставлена к 20 марта. Реальные поставки на конец марта составляли 500 тысяч доз.

К июню сообщали уже о девятой партии прилетевших из России вакцин. Однако и тогда общий счет доставленному шел на 920 тысяч доз - все еще значительно меньше двух миллионов. В конце июня власти объявили о планах выпуска российской вакцины на иранских предприятиях. Когда это произойдет, Иран станет первым из ближневосточных государств, производящим российский препарат.

Местное производство, однако, не гарантирует скорого избавления от дефицита. Примером этому может служить Сербия. О соглашении по производству "Спутника" на заводе "Торлак" в Белграде было объявлено весной, 4 июня завод был торжественно открыт. Примерно в то же время сербские СМИ выражали обеспокоенность тем, что в нескольких регионах граждане не могли получить второй компонент прививки.

Надежды на "Спутник" возлагали и небогатые страны Африки - относительная дешевизна российского препарата часто называлась одним из преимуществ. 19 февраля рабочая комиссия Африканского союза заявила, что Россия предложила направить в регион 300 миллионов доз "Спутника" и даже предлагала варианты финансирования для стран, которые готовы заключить соглашения.

РФПИ заявлял, что основные объемы будут отгружены в июне, и к этому времени 11 стран Африки одобрили использование российской вакцины. Но, по данным на начало июля, поставки были совсем небольшими. Например, президент Ганы Нана Акуфо Аддо обещал согражданам, что к середине мая в стране будет полтора миллиона доз "Спутника". К середине июня не материализовались даже первые, уже оплаченные 300 тысяч.

Ситуацию осложняет и запутанная схема закупок с посредниками, которая взвинчивала цену почти вдвое выше рыночной. "Нам пришлось писать министру иностранных дел России, мы писали министру здравоохранения и министру торговли России, пытаясь выяснить, могут ли они помочь нам с двусторонними соглашениями по закупкам "Спутника" у производителя", - заявлял министр здравоохранения Ганы Кваку Агйеман-Ману в середине июня. На тот момент результата эти письма не принесли.

Крупный контракт на поставку российской вакцины - 12 миллионов доз - заключила Ангола. В мае прибыли 40 тысяч. В конце июня министр здравоохранения страны заявил, что более крупных партий стоит ожидать "скоро".

Где-то "Спутника" решили уже не ждать. В апреле разрешение на использование российской вакцины выдали власти Панамы. Но уже через полтора месяца правительство этой латиноамериканской страны объявило, что подписывать соглашения об импорте вакцины не будет, поскольку российская сторона не может гарантировать дату поставки. Похожие сомнения панамские официальные лица выражали и по адресу китайской вакцины.

"Представители МИД и министерства здравоохранения Панамы несколько раз заседали, обсуждая доступ к вакцинам из России и Китая, и выяснялось, что эти страны не могли обеспечить поставки по требуемому нам графику", - заявил в середине мая национальный секретарь и советник панамского Консорциума по исследованиям вакцин Эдуардо Ортего-Барриа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!